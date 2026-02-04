Восьмиклассница подожгла ученика в школе Красноярска

Четверо детей пострадали, один с серьезными ожогами; девочка 14 лет задержана, мотивы выясняются

В Красноярске восьмиклассница устроила нападение на учеников в одной из школ, сообщает региональное МВД. По данным следствия, девочка 14 лет принесла с собой бутылку с бензином и молоток. Во время инцидента она подожгла одного из учеников и ударила нескольких других.

«Ученица бросила в кабинет горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток», — уточнили в полиции. Всего пострадали четыре ребенка: один получил серьезные ожоги спины, трое других — травмы от ударов. Пострадавших детей госпитализировали.

Девочка задержана, ее мотивы пока неизвестны. Следственные органы возбудили уголовные дела, сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее «Реальное время» писало, что девятиклассник открыл стрельбу в гимназии №16 в Уфе.

Ариана Ранцева