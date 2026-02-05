Стали известны подробности ДТП с трамваем на Гвардейской в Казани
Виновником стал водитель авто, который не убедился в безопасности маневра и выполнил поворот налево
Пресс‑служба МУП «Метроэлектротранс» прокомментировала распространившуюся в соцсетях информацию о ДТП с трамваем и легковушкой на улице Гвардейской. В сообщении подчеркивается, что часть публикуемых данных не соответствует действительности.
Инцидент произошел утром возле дома №45а на улице Гвардейской. По данным пресс‑службы, виновником ДТП стал водитель Lada Largus, который в нарушение ПДД не убедился в безопасности маневра и выполнил поворот налево, не уступив дорогу трамваю.
После столкновения водитель трамвая почувствовал ухудшение состояния здоровья. На место прибыла скорая помощь.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».