Стали известны подробности ДТП с трамваем на Гвардейской в Казани

Виновником стал водитель авто, который не убедился в безопасности маневра и выполнил поворот налево

Пресс‑служба МУП «Метроэлектротранс» прокомментировала распространившуюся в соцсетях информацию о ДТП с трамваем и легковушкой на улице Гвардейской. В сообщении подчеркивается, что часть публикуемых данных не соответствует действительности.

Инцидент произошел утром возле дома №45а на улице Гвардейской. По данным пресс‑службы, виновником ДТП стал водитель Lada Largus, который в нарушение ПДД не убедился в безопасности маневра и выполнил поворот налево, не уступив дорогу трамваю.

После столкновения водитель трамвая почувствовал ухудшение состояния здоровья. На место прибыла скорая помощь.



