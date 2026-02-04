ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в колонии Краснодарского края

Задержан осужденный, планировавший вооруженное нападение на сотрудников

Фото: Максим Платонов

Сотрудники ФСБ и ФСИН России предотвратили попытку теракта в одной из исправительных колоний Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС.

По данным ведомства, террористический акт планировал совершить осужденный, уроженец Центрально-Азиатского региона 1980 года рождения. Он собирался организовать вооруженное нападение на сотрудников колонии.

В ходе совместных оперативно-разыскных действий фигурант был задержан при попытке реализации преступного плана. Изъяты орудия нападения, предотвращена дезорганизация работы исправительного учреждения. Пострадавших нет, имущественный ущерб не нанесен.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 3 статьи 205 УК РФ — приготовление к совершению террористического акта.

Ариана Ранцева