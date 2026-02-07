Новости происшествий

В Уфе задержали мужчину, который ранил ножом четырех студентов и полицейского

15:47, 07.02.2026

Причины нападения пока неизвестны

Фото: Динар Фатыхов

В Уфе сотрудники полиции задержали мужчину, напавшего на людей в общежитии одного из вузов. Задержанный ранил четырех обучающихся и одного полицейского, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП. Причины нападения пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришел в сознание после покушения. Стрелявший задержан.

Никита Егоров

