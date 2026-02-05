Бастрыкин затребовал доклад о ЧП с обрушением кровли детского сада в Татарстане

Обвал случился в результате ненадлежащей расчистки крыши от снега

Фото: скриншот соцсетей

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Татарстану Марселя Дулкарнаева доклад о результатах расследования уголовного дела, возбужденного в связи с частичным обрушением кровли детского сада в селе Старое Дрожжаное. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Как сообщается, обрушение случилось в результате ненадлежащей расчистки крыши от снега. Благодаря своевременно принятым мерам удалось избежать пострадавших.

Напомним, о происшествии первым сообщил сторож, который занимался расчисткой территории после снегопада. Поначалу он подумал, что раздался грохот от упавшей снежной массы, однако выяснилось, что обрушилась сама кровля.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Рената Валеева