Школьница ранила сверстницу в Кодинске из-за конфликта с педагогом

Девочка пыталась разрешить накопившиеся эмоции из-за неприятной ситуации в классе

Фото: Максим Платонов

В школе №4 города Кодинска Красноярского края 14-летняя ученица напала с ножом на свою одноклассницу после конфликта с учителем. По предварительной информации, девочка пыталась разрешить накопившиеся эмоции из-за неприятной ситуации в классе. Об этом сообщает RT со ссылкой на Министерство образования Красноярского края.

Однако одноклассники помешали ей осуществить задуманное в отношении педагога. Позже девочка напала на свою сверстницу, нанеся ей ножевые ранения. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, после чего ее отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Правоохранительные органы задержали нападавшую. В связи с происшествием Следственный комитет возбудил два уголовных дела. В ближайшее время с классом, где произошел инцидент, начнет работать психолог, чтобы помочь детям справиться с эмоциональным стрессом.

Ранее девочка не состояла на профилактическом учете в органах правопорядка. Сейчас с ней и ее семьей работают полицейские.



Рената Валеева