Грузовой поезд сошел с рельсов в Тамбовской области — задержаны поезда на юг

В результате схода вагонов загорелись пять цистерн с бензином

Фото: Максим Платонов

В Тамбовской области на станции Кочетовка‑2 грузовой поезд сошел с рельсов, после чего вспыхнул пожар. Как сообщили в РЖД, происшествие случилось в 15:34. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В результате схода вагонов загорелись пять цистерн с бензином. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и восстановительные поезда. По данным пресс‑службы МЧС, к тушению огня привлечены 47 пожарных и 20 единиц спецтехники.

Из‑за аварии движение поездов через станцию Кочетовка‑2 временно приостановлено. Это привело к задержкам ряда пассажирских составов. В списке задержанных — поезда, связывающие южные курорты и крупные города России с Москвой, Санкт‑Петербургом и другими центрами: №3 (Кисловодск — Москва), №27 (Симферополь — Москва), №35 (Адлер — Санкт‑Петербург), №37 (Имеретинский курорт — Нижний Новгород), №101 (Адлер — Москва), №139 (Кисловодск — Архангельск), №266 (Москва — Новороссийск), а также №739 (Воронеж — Москва).

Оперативный штаб создан в Мичуринске Тамбовской области, где опрокинулись и загорелись минимум пять цистерн с бензином на станции Кочетовка, сообщил глава региона Евгений Первышов в канале в Мах.



Рената Валеева