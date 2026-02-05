В Бугульме парень и девушка отравились газом

Инцидент произошел в квартире дома №3 на улице Космонавтов

Фото: Реальное время

В Бугульме минувшей ночью в больницу доставили двух молодых людей — 20‑летнего юношу и 19‑летнюю девушку — с признаками отравления бытовым газом. После проведения медосмотра и оказания необходимой помощи пострадавших отпустили домой, сообщили в Жилинспекции Татарстана.

Инцидент произошел в квартире дома №3 на улице Космонавтов. На место прибыли специалисты, которые провели комплексную проверку систем газоснабжения и вентиляции. В ходе обследования установлено, что тяга в дымоходе соответствовала нормативным требованиям, датчик угарного газа срабатывал в штатном режиме — примерно через 50 секунд после активации. Утечки газа выявлено не было. Тем не менее водонагреватель в квартире временно отключили. Возобновление подачи газа возможно только после того, как управляющая компания предоставит акт проверки дымоходов.

В жилищной инспекции сообщили, что в настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, организована проверка качества работы управляющей компании и газовой службы, обслуживающей дом.

Напомним, 9 января Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в селе Верхний Услон. Дело квалифицировано по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Тела женщины 1963 года рождения, ее сына и двух других детей были обнаружены с явными признаками отравления угарным газом.

Рената Валеева