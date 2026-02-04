ПВО России сбила 72 украинских беспилотника за шесть часов
Наибольшее число дронов было сбито над акваторией Азовского моря
Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны, в период с 14:00 до 20:00 мск было перехвачено и уничтожено 72 украинских БПЛА самолетного типа.
Наибольшее число дронов было сбито над акваторией Азовского моря — 24 единицы. Над Белгородской областью уничтожено 23 беспилотника, над территорией Краснодарского края — 14. В небе над Крымом ликвидировано шесть БПЛА, над Курской областью — три, над Брянской областью — два.
Ранее средствами ПВО были уничтожены 139 БПЛА самолетного типа. В дополнение к этому перехвачены две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», восемь управляемых авиационных бомб и 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
