ПВО России сбила 72 украинских беспилотника за шесть часов

Наибольшее число дронов было сбито над акваторией Азовского моря

Фото: Татьяна Демина

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны, в период с 14:00 до 20:00 мск было перехвачено и уничтожено 72 украинских БПЛА самолетного типа.

Наибольшее число дронов было сбито над акваторией Азовского моря — 24 единицы. Над Белгородской областью уничтожено 23 беспилотника, над территорией Краснодарского края — 14. В небе над Крымом ликвидировано шесть БПЛА, над Курской областью — три, над Брянской областью — два.

Ранее средствами ПВО были уничтожены 139 БПЛА самолетного типа. В дополнение к этому перехвачены две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», восемь управляемых авиационных бомб и 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Рената Валеева