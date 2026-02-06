В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны

Следственный комитет возбудил дело по факту нападения и незаконного оборота оружия

Фото: Динар Фатыхов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в Москве, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным СК, инцидент произошел 6 февраля 2026 года в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконного оборота оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, изучаются записи камер видеонаблюдения и допрашиваются очевидцы.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления лица или лиц, причастных к преступлению.

Ариана Ранцева