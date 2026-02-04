Новости происшествий

В Альметьевском районе женщина погибла в ДТП с КАМАЗом

10:20, 04.02.2026

Водитель Renault выехала на встречную полосу, столкновение оказалось смертельным

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Renault и грузовика КАМАЗ, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, водитель Renault, женщина 1994 года рождения, без цели обгона выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В результате аварии женщина скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в правоохранительных органах.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане в ДТП погиб двухмесячный ребенок.

Ариана Ранцева

