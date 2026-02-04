В Альметьевском районе женщина погибла в ДТП с КАМАЗом

Водитель Renault выехала на встречную полосу, столкновение оказалось смертельным

В Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Renault и грузовика КАМАЗ, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, водитель Renault, женщина 1994 года рождения, без цели обгона выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

В результате аварии женщина скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в правоохранительных органах.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане в ДТП погиб двухмесячный ребенок.

Ариана Ранцева