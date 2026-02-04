В Альметьевском районе женщина погибла в ДТП с КАМАЗом
Водитель Renault выехала на встречную полосу, столкновение оказалось смертельным
В Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Renault и грузовика КАМАЗ, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По предварительным данным, водитель Renault, женщина 1994 года рождения, без цели обгона выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
В результате аварии женщина скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в правоохранительных органах.
