В Салмачи собака покусала четырех человек, включая детей

Пострадавшие обратились за медпомощью, однако жители называют животное дружелюбным и указывают на наличие хозяина

В поселке Салмачи собака напала на четырех человек, в том числе на двоих детей. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, сообщает ГТРК «Татарстан».

Жители поселка утверждают, что животное обычно дружелюбное и имеет хозяина. По их словам, собака ежедневно встречается с людьми на остановке возле магазина на улице Чэчэк, где останавливается автобус, работают магазины и через дорогу находится детский сад.

Среди пострадавших — двое детей и 87-летний мужчина. У пенсионера на руке остались следы укусов, ему делают девять уколов и зашивают рану, сообщили в социальных сетях.

Несмотря на инцидент, многие жители отмечают, что пес обычно ласковый и играет с детьми. Хозяин собаки официально неизвестен, и пока животное не было обнаружено на месте происшествия, хотя службы отлова посещают поселок дважды в день.

Ариана Ранцева