Из-за морозов в Казани приостановили часть троллейбусных маршрутов

Повреждения контактной сети зафиксированы на улицах Салимжанова и на проспекте Победы

Фото: Динар Фатыхов

Из-за сильных морозов и изношенности инфраструктуры в Казани зафиксированы повреждения контактной сети на нескольких участках, что привело к временным изменениям в работе общественного транспорта, сообщил МУП «Метроэлектротранс».

На участке улиц Татарстан — Салимжанова приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2, 3, 5, 6, 7, 8 и 12. На проспекте Победы временно прекращено движение трамвайного маршрута №4.

На местах повреждений работают аварийные службы МУП «Метроэлектротранс». Ежедневно специалисты службы энергохозяйства наземного транспорта восстанавливают кабельные линии и контактную сеть, обеспечивающие работу троллейбусов и трамваев.

В Казани функционируют 30 тяговых подстанций, которые обеспечивают питание всего подвижного состава. Вместе с тем для поддержания инфраструктуры в нормативном состоянии требуется капитальный ремонт 131 км контактной сети и 35 км кабельных линий.

По данным предприятия, для проведения капитального ремонта инфраструктуры наземного электрического транспорта необходимо финансирование в размере порядка 9 млрд рублей.



UPD 9:25: Движение троллейбусных маршрутов на участке ул. Татарстан — Салимжанова восстановлено, сообщил МУП «Метроэлектротранс



UPD 10:38: Движение трамвайного маршрута №4 восстановлено, сообщил МУП «Метроэлектротранс



Ариана Ранцева