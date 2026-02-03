Белый дом: инцидент с дроном не повлияет на переговоры США и Ирана

По данным Axios, они должны пройти 6 февраля в Стамбуле

Американский истребитель F‑35C уничтожил иранский беспилотный летательный аппарат вблизи авианосца USS Abraham Lincoln, сообщил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс в беседе с телеканалом Fox News.

Несмотря на произошедшее, запланированные переговоры между США и Ираном остаются в силе. Как заявила пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, встреча спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи по‑прежнему намечена на текущую неделю. По данным портала Axios, переговоры должны пройти 6 февраля в Стамбуле.

Инцидент произошел в Аравийском море — авианосец находился примерно в 800 км от южного побережья Ирана. По словам офицера, иранский беспилотник модели «Шахед‑139» совершил маневр в сторону корабля и продолжал сближаться, несмотря на предпринятые американскими силами меры по деэскалации в международных водах. Дрон был сбит в целях самообороны для защиты судна и экипажа.



Ливитт также подчеркнула, что у президента США Дональда Трампа «есть ряд вариантов на столе» в отношении Ирана, включая возможность применения военной силы.



Рената Валеева