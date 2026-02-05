Мужчина с ножом ворвался в детсад в Оренбургской области

Воспитатель удержала злоумышленника до приезда экстренных служб, пострадавших детей нет

В Оренбургской области мужчина с ножом ворвался в детский сад, сообщили власти региона.

По информации пресс-службы губернатора и правительства области, злоумышленник сломал дверь и проник в помещение. Первой на пути мужчины встретилась воспитательница Лия Галеева, которая удерживала его до приезда экстренных служб.

Следственный комитет уточнил, что нападавший находился в состоянии опьянения. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. Воспитательница получила травмы в ходе задержания.

Ранее «Реальное время» писало, что в школе №4 города Кодинска Красноярского края 14-летняя ученица напала с ножом на свою одноклассницу после конфликта с учителем.



Ариана Ранцева