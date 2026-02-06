США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

Погибли два человека

Министерство обороны США сообщило о гибели двух человек в результате удара по судну в Тихом океане, которое, по данным американских военных, использовалось для перевозки наркотиков, пишет RT.

Как уточнили в ведомстве, удар нанесли объединенные силы Южного командования США по распоряжению командующего Фрэнсиса Донована.

В Пентагоне заявили, что операция проводилась в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ. По утверждению американской стороны, атакованное судно было задействовано в наркотрафике.

Ариана Ранцева