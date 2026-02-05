В Казани задержали 15‑летнего подростка на питбайке за погоню от полиции
Водителя заметили напротив дома №12 по улице Ильгама Шакирова
В Казани сотрудники Госавтоинспекции задержали 15‑летнего подростка, управлявшего питбайком без водительских прав. Инцидент произошел в минувший понедельник, о чем сообщили в МВД Татарстана.
Питбайк с несовершеннолетним водителем заметили напротив дома №12 по улице Ильгама Шакирова. Подросток проигнорировал требования полицейских остановиться и попытался скрыться, развив скорость. Началось преследование: нарушитель проехал по улицам Гареева и Юсупова. Окончательно его остановили у дома №17 по улице Фаттаха.
Выяснилось, что юный водитель не имел права управления транспортным средством — это нарушение ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. После задержания подростка опросили в присутствии его законных представителей. Питбайк изъяли и поместили на спецстоянку.
Напомним, с начала 2025 года по сентябрь произошло 234 ДТП с участием питбайкеров, в которых погибли 13 человек и 259 получили ранения.
— Мы за мотоспорт, мы за данный транспорт, но он не безопасен, когда нет мотоэкипировки, нет водительского удостоверения, нет опыта и стажа. Когда за руль садятся дети — это трагедия вдвойне, — резюмировал начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов.
