11:40 МСК
ДТП с трамваем произошло на улице Гвардейской в Казани

09:15, 05.02.2026

Сообщается о возможных пострадавших и затруднении движения

Фото: Надира Хасанова

Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и автомобиля Lada Largus произошло на улице Гвардейской в Казани.

По предварительным данным, на месте находятся экстренные службы, в том числе скорая помощь. Сообщается о возможных пострадавших, информация уточняется.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Из-за аварии движение трамваев на участке временно остановлено — на линии стоят около пяти составов. Также в районе происшествия образовалась пробка.

Ранее «Реальное время» писало, что в Альметьевском районе женщина погибла в ДТП с КАМАЗом.

Ариана Ранцева

Происшествия Татарстан

