ДТП с трамваем произошло на улице Гвардейской в Казани
Сообщается о возможных пострадавших и затруднении движения
Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и автомобиля Lada Largus произошло на улице Гвардейской в Казани.
По предварительным данным, на месте находятся экстренные службы, в том числе скорая помощь. Сообщается о возможных пострадавших, информация уточняется.
Из-за аварии движение трамваев на участке временно остановлено — на линии стоят около пяти составов. Также в районе происшествия образовалась пробка.
