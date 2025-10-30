Казанская шахматная школа отметила свое 50-летие

В подарок школе вручили сертификат и пообещали ремонт на будущий год

Шахматной школе им. Рашида Нежметдинова — десять раз по пять!

Казанская шахматная школа имени Рашида Нежметдинова отметила 50-летие со дня основания. Случилось это с некоторым запозданием, поскольку школа была открыта 1 сентября 1975 года, но зато вполне торжественно. Подробнее о празднике — в материале «Реального времени».

500 тысяч рублей прямо сейчас, а ремонт — на будущий год

В начале праздника всем пришедшим отметить 50-летие шахматной школы им. Рашида Нежметдинова, в которой занимаются также мастера шашек и игры в го, представили видеоролик об учебно-спортивном заведении. Он сопровождался исполнением песни, посвященной школе, и, как заявили организаторы, написанной с помощью искусственного интеллекта. После чего первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов начал речь с поздравлениями:

— Гордость берет за нашу шахматную школу, за ее воспитанников, которые плечом к плечу, передавая эстафету друг другу, воспитывали чемпионов, прививая у детей любовь к интеллектуальным играм. Одна из главных воспитанниц школы — Алиса Михайловна Галлямова, которая дважды в своей истории билась за шахматную корону (Алиса Михайловна привстала под аплодисменты). На юбилей принято дарить подарки, поэтому от нашего министерства мы дарим 500 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря, кроме того, здесь явно неслучайно присутствие большого количества высокопоставленных чиновников, в том числе из Министерства строительства.

Слова Халила Хамитовича прозвучали, как самый популярный в шахматах первый ход — е2-е4, предварив поток подарков в адрес юбиляров. Одним из них было обещание провести капитальный ремонт в здании, тут аплодисменты собравшихся были подкреплены радостными возгласами.

«Чего-то за 500 тысяч мало аплодировали», — пошутил замминистра и вызвал второй поток рукоплесканий. Аплодировали даже представители консульств Ирана и Китая, которые пришли на церемонию, каждый по своему поводу. С консульством Ирана школа взаимодействует через шахматы, с Китаем — через такое направление, как игра в го.

Поздравления в зале чередовались с видеопоздравлениями. Например, от 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, который вспомнил, что Рашид Гибятович был в числе тренеров его команды, когда он защищал цвета сборной РСФСР на период начала своей шахматной карьеры. Или от исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачева, напомнившего об универсализме Рашида Гибятовича, который был мастером спорта СССР по шахматам и шашкам.

Руководитель городского спорткомитета Линар Гарипов присоединился к поздравлениям, отметив, что в чаяниях его ведомства было бы проведение уроков по интеллектуальным видам спорта в средних школах.

Нежметдинов — второе имя татарстанских шахмат

До Рашида Гибятовича про шахматы в Татарстане можно говорить спорадически. Разве что Альберт Капенгут, в будущем известный белорусский тренер, родился в Казани, где его семья была в эвакуации. Можно вспомнить, что Яков Владимирович Дамский, лучший в СССР шахматный журналист и комментатор на все времена, воспринимался многими казанцами того времени, как Яша Дамский, поскольку, после эвакуации его семьи в Казань, закончил КГУ, стал журналистом «Комсомольца Татарии», неоднократно выигрывая чемпионат Татарстана по шахматам.



В 1975-м, год открытия шахматной школы имени Рашида Нежметдинова, на чемпионате СССР среди юношей сыграл талантливый казанец Рафаэль Габдрахманов. Тогда победил казахстанец Евгений Владимиров, далее латыш Эдвин Кеньгис, на 3-м месте В. Соколов. С 4-го по 6-е места делят Леонид Юртаев (Фрунзе), Алексей Ермолинский (Ленинград) и казанец Рафаэль Габдрахманов, который, увы, недавно ушел из жизни. Его товарищ, Рамиль Хасангатин, в интервью нашему изданию рассказывал: «Касаемо поколения тех лет, у нас уже были мастера спорта Леонид Волошин, Наиль Мухамедзянов, к которому я перешел тренироваться в 1986 году. Причем, это была инициатива моего первого наставника Фридриха Степановича Прохорова (Хасангатин пришел к нему очень поздно по нынешним меркам: в 12 лет) договориться о переводе меня к более сильному шахматисту. Я говорю: не хочу, мне у вас нравится. Нет, ты должен расти, и отдал меня Наилю Ибрагимовичу. Мухамедзянов в группе собрал пятерых, среди них Ильдар Низамов, который сейчас также работает тренером, преемственность такая».

Рашид Нежметдинов — фронтовик, шахматист, шашист. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из пешек советских шахмат в европейские ферзи

Шахматы Татарстана первыми вырвались в число ведущих в новой России. Это было гораздо раньше, чем Казань объявили «столицей чемпионов», в период, когда в числе этих чемпионов уже не было шахматистов. Что касается шахматистов, то первым чемпионом России стал Валерий Яндемиров. Казанец выступал на тот период в составе команды «Кадыр» из Челябинска, у которой были мощные, по тому времени, спонсоры. Кстати, третьей в том чемпионате финишировала команда ЦСКА, в составе которой был Владимиров. Плюс Игорь Ягупов, о котором речь пойдет в конце статьи.

Вышеупомянутый Наиль Мухамедзянов — ярчайший организатор, что в шахматной среде не редкость. Не став большим гроссмейстером, Мухамедзянов своей энергией и связями поднял татарстанские шахматы на недосягаемую высоту. Под эгидой «Таттрансгаза» казанская команда стала хозяйкой командного чемпионата России 1995 года. В стенах школы Нежметдинова казанцы стали серебряными призерами впервые в спортивной истории республики, если брать только игровые командные виды спорта. На следующий год первыми из спортивных коллег республики выиграли клубный чемпионат Европы. А уже под флагом «Сбербанка РТ» казанцы впервые выиграли чемпионат России. Это был 1998 год, и свой успех они разделили с хоккеистами «Ак Барса». Опережая их, и всех остальных земляков в плане выхода на международную арену. За год до выигрыша чемпионата России, казанские шахматные команды участвовали в домашнем Кубке европейских чемпионов сразу двумя командами, заняв 3-е и 4-е места, соответственно.

Рафаэль Хасангатин вспомнил: «Я тогда играл во второй команде, которую допустили потому, что кто-то из финалистов отказался приехать в Россию (это была команда «Агроуниверсал» из Белграда, кстати за нее играла и побеждала Алиса Галлямова в период, когда в Казани не было женской команды), и нас допустили для ровного числа. А мы четвертьфинал выиграли у молдаван и в полуфинале зарубились с поляками. Мы, по-моему, даже сыграли с ними вничью, но по схеме турнира победителем объявлялся тот, у кого в личных встречах была победа на более высокой доске».



В школе чтут свое прошлое. Рядом с фото лежит книга Михаила Таля, который давал в школе сеанс одновременной игры. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстанские шахматы переживали и крах, и возрождение

После участия сильнейшей татарстанской шахматистки Алисы Галлямовой в матче за чемпионскую корону 1999 года в шахматной среде наступило лихолетье. Но сильная команда славна тем, что может переживать тяжелые периоды как испытание. Что любопытно, казанская шахматная дружина, после столь яркого взлета в шахматную элиту, успела пережить крах и возрождение еще в годы жизни Мухамедзянова. Крах сопровождался распадом команды, восстановление ее через первую лигу и возвращение в элиту. Снова через ярчайшее событие: матч Татарстан — Европа в августе 2001 года. Вершиной, достигнутой на национальном уровне, следует считать двойную победу татарстанских команд на чемпионате страны 2003 года в Тольятти, когда и мужская, и женская команды, сформированные на основе местных шахматистов, выиграли чемпионаты России.

В 2004 году татарстанцы стали третьими в Европе, в 2006-м — вторыми. Это славные времена, когда шахматами Татарстана занимались профессионалы и любители этой великой игры. Увы, кончина Наиля Мухамедзянова нанесла серьезный удар по энтузиазму тех, кто помогал расти казанским шахматам. Какое-то время министр спорта РТ Марат Бариев, президент Федерации шахмат республики Геннадий Захаров, депутат Госдумы России Ильдар Гильмутдинов оставляли казанские шахматы на европейской орбите. Хотя многие российские суперклубы тогда выглядели калифами на час — «Норильский Никель», «Макс Вен» из Екатеринбурга, Белореченск, Томск... Зачастую это было связано с тем, что клубные шахматы были на попечении частного бизнеса, вливания которого позволяли усиливать команды легионерами из дальнего зарубежья. Бюджеты были такие заоблачные, что позволяли играть за Чебоксары индусу Харикришне, за Саратов китайцу Ни Хуа. Но даже на этом фоне погони за дорогими легионерами казанские команды оставались верны своему принципу: ставка на воспитанников местной школы плюс легионеры, которые сочетали в себе мастерство и лучшие человеческие качества.



Подарок в 500 тысяч рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанские шахматы — это не только про бизнес, это сочетание крупного бизнеса, государственного подхода и ставки на воспитанников собственной школы — «Школы Нежметдинова». Фронтовика, младшего брата одного из классиков татарской литературы Кави Наджми. Кстати, внучки Кави Наджми, внучатые племянницы Рашида Гибятовича, прилетели почтить его память из солнечной Флориды, где они живут. Руководство шахматной школы, в которой долгие годы успешно развиваются шашки и го, проводят в спортивно-образовательном учреждении мемориалы упомянутых Наиля Мухамедзянова и Валерия Яндемирова, чтобы участники этих турниров знали и помнили лучших из тех, кто был в числе первых. Пусть сейчас у нас нет командных успехов, но имена татарстанцев на слуху. В апреле чемпионкой страны среди молодежи (возраст до 21 года) стала экс-татарстанка Мария Якимова, представляющая сейчас Санкт-Петербург, куда она переехала к мужу и тренеру Денису Першину. А на командном чемпионате страны нынешнего года чемпионами в составе команды КПРФ стали сразу два татарстанца Владислав Артемьев и Артем Тимофеев, которых объединил в этом коллективе тот самый Ягупов, одноклубник Яндемирова по чемпионскому составу 1993 года.

