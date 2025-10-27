«Самая сложная ситуация — по налогу на прибыль»: предприятия Татарстана ожидают дальнейшего снижения платежей

Нефтегазовые доходы в казне РТ сократились на 30,5%, но зато выросли отчисления по НДФЛ

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

«Мы имеем снижение уплаты налогов в бюджет, и эта динамика будет продолжаться. Ситуация может оказаться непредсказуемой, поэтому нужно проработать любой сценарий. Нужно иметь программу по покрытию дефицита», — поручил сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов правительству мобилизовать финансовые ресурсы в казне. Крупнейшие предприятия-налогоплательщики — «Татнефть», НКНХ, малые нефтяные компании и крупные банки — сократили отчисления по налогу на прибыль в совокупности на 30,5—200%, и до конца года общие потери могут составить как минимум 35—36 млрд рублей. Под ударом с будущего года окажутся поступления по УСН, которые пополняют местные бюджеты. На этом фоне глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин предупредил не увлекаться схемами «дробления» бизнеса: в этом году «уклонистам» доначислили 300 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Отчисления по налогу на прибыль не вырастут

Республиканский бюджет к концу года столкнулся с «идеальным штормом», вызванным снижением цен на нефть, укреплением рубля и налоговыми преобразованиями. В зоне риска ожидаемо оказались доходы татарстанских экспортеров. Поступления по налогу на прибыль от добычи нефти и газа с начала года сократились на 30,5% — до 27 млрд рублей, от нефтехимии — почти в 2,4 раза, до 4 млрд рублей, со стороны финансовых и страховых компаний — на 21%, до 8,5 млрд рублей. И до конца года совокупные потери крупного бизнеса из разных сфер экономики могут составить 35—36 млрд рублей. Такой прогноз сегодня был сделан министром финансов РТ Маратом Файзрахмановым на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов, где подводили итоги пополнения казны за 9 месяцев этого года.

— Самая сложная ситуация — по налогу на прибыль. Уже имеем снижение, и эта динамика будет продолжаться. Целый ряд предприятий до конца года ожидают дальнейшего снижения платежей, — заявил Рустам Минниханов.

Какие пути выхода? «Вести постоянный мониторинг текущих показателей наших производителей, анализировать их прогнозы. И совместно рассматривать пути для дальнейшего развития, принимать меры поддержки», — поручил раис Министерству экономики и другим профильным ведомствам.

взято с сайта tatarstan.ru

По его словам, ситуация может оказаться непредсказуемой, поэтому нужно проработать любой сценарий. «Нужно иметь программу по покрытию дефицита», — продолжил раис Татарстана.

Впрочем, критическое стечение обстоятельств не пошатнуло устойчивость казны. В целом объем поступлений в консолидированный бюджет РТ вырос до 487 млрд рублей, из них 421 млрд рублей — собственные доходы республики, сообщил Рустам Минниханов. С начала года налоговики собрали 1,2 трлн рублей налогов во все уровни бюджетов. Прирост — 80 млрд рублей. Правда, он обеспечен не нефтегазовыми доходами, а сборами по НДС и налогу на прибыль, но уже в других секторах экономики, уточнил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин.

Почему произошло вымывание нефтегазовых доходов из казны

Отчисления по налогу на прибыль в бюджет РТ сократились на 11 млрд рублей — до 111,5 млрд рублей, сообщил он. Общее снижение невелико — на 9,2%. Но наибольшая глубина спада произошла в нефтедобыче и нефтехимии, уточнил позднее глава Минфина Татарстана Марат Файзрахманов. Так, «Татнефть» сократила уплату налога в республиканский бюджет на 9,6 млрд рублей, «Нижнекамскнефтехим» — на 4,5 млрд рублей, «Казаньоргсинтез» — на 1,1 млрд рублей. В общей сложности существенно снизили уплату налога на прибыль около 30 крупных предприятий республики. Интересно, что среди них оказались и крупные татарстанские и федеральные банки, участвующие в финансировании крупного бизнеса.

Вымывание нефтегазовых доходов из казны продолжится до конца 2025 года, прогнозирует Минфин Татарстана . По его оценке, «Татнефть» (включая АО «ТАНЕКО») сократит отчисления в республиканскую казну на 17,3 млрд рублей, «Нижнекамскнефтехим» — на 7,7 млрд рублей, малые нефтяные компании — на 3,2 млрд рублей. При этом неблагоприятные экономические условия несут угрозу энергетике и машиностроению. Так, Казанский вертолетный завод и «Казанькомпрессормаш» сократят поступления по налогу на прибыль почти на 1 млрд рублей каждый по сравнению с прошлым годом. «Задело» и нижнекамских шинников: ТД «Кама», отвечающий за реализацию легковых шин, сократит отчисления на 450 млн рублей, следовало из материалов Минфина РТ.

— К сожалению, могу констатировать, что продолжается у нас рост убытков. За первое полугодие они выросли до 72 млрд рублей. Только за второй квартал они выросли на 32 млрд рублей, — отметил сопутствующую тенденцию глава УФНС по РТ.

Выпадающие из казны нефтегазовые доходы компенсируются строительным бизнесом и «оборонкой». По данным Минфина РТ, 15 предприятий увеличили уплату налога на прибыль. Среди них: «Алабуга Девелопмент» — на 2,2 млрд рублей, «Алабуга Машинери» — на 0,9 млрд, ТАИФ-НК — на 770 млн рублей, а также КОМЗ, «Электроприбор», «Рычаг» и ГИПО.



взято с сайта tatarstan.ru

Казну спасет НДФЛ

Основным доходным источником казны становится НДФЛ. Его сборы выросли почти на 20% — до 149 млрд рублей, сообщил Марат Сафиуллин. Кроме того, в этом году в уплату НДФЛ включат налог на уплату процентов от банковских вкладов. Это почти 7,5 млрд рублей. Плюс 3,2 млрд рублей получила казна от деятельности самозанятых.

— К началу октября почти 424 тысячи человек выбрали Татарстан в качестве региона ведения своей деятельности. За 9 месяцев ими выплачено в 1,4 раза больше, — рассказал глава УФНС.

Но налоговики обещают следить, чтобы не происходило подмены трудовых отношений.

Глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин тут напомнил о поручении президента страны следить, чтобы капитал не уходил из страны, и бороться с теневыми схемами. «Продолжается работа по пресечению незаконного формирования схем для вычета по НДС и обналичивания. С начала года доначисления по этим правонарушениям составили более 300 миллионов рублей», — сообщил он. По его словам, изменение порога по упрощенной системе налогообложения (УСН) направлено на предотвращение схем по незаконному дроблению бизнеса. И попросил бизнес не увлекаться этим, так как все отражается в информационной базе ФНС.

взято с сайта tatarstan.ru

Зарплата по «майским указам»

Министр финансов Татарстана доложил об исполнении расходной части бюджета за 9 месяцев 2025 года. Доходы консолидированного бюджета составили 443 млрд рублей, расходы — 364 млрд, местных бюджетов — 149 млрд рублей.

— Остатки бюджетных средств начала года и поступившие за 9 месяцев доходы позволили полностью выплатить повышенную заработную плату с начислениями, профинансировать в достаточном объеме запланированные расходы бюджетов всех уровней, — рассказал он.

взято с сайта tatarstan.ru

В этом году планируется достичь цели «майских указов» по доведению заработной платы до среднего уровня в экономике. «Среди источников достижения показателей по «майским указам» — поступление от внебюджетной деятельности в учреждениях социальной сферы. За 9 месяцев 2025 года учреждения республиканского подчинения получили доходы от оказания платных услуг до 13,7 млрд рублей», — сообщил Марат Файзрахманов.

