Вадим Лукин: «Надежность энергоснабжения — залог благополучия граждан»

С сентября прошлого года АО «Сетевая компания» определено в Республике Татарстан системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО), то есть единым центром ответственности за надежное электроснабжение потребителей в регионе. О том, что это будет означать, как передать ЛЭП на баланс «Сетевой компании», почему теперь цена на подключение 1 кВт и 13 кВт одинакова, почему не получится злоупотреблять льготами на подключение и кому они положены, «Реальному времени» рассказывает заместитель генерального директора по технологическому присоединению, правовой работе и собственности АО «Сетевая компания» Вадим Лукин.

СТСО и чем она занимается

— Вадим Анатольевич, начнем нашу беседу с последних изменений в законодательстве. Расскажите, пожалуйста, что такое СТСО и зачем они вводятся?

— В сентябре 2024 года вступил в силу федеральный закон (№185-ФЗ), который вводит в электроэнергетику понятие системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). Отныне именно СТСО в регионе будет единым центром ответственности за надежное электроснабжение потребителей. Один регион — одна СТСО. Необходимость определения единого ответственного за то, чтобы электричество подавалось бесперебойно по всей территории региона, назрела давно. Ведь надежность электроснабжения — залог благополучия граждан и нормального функционирования экономики.

— Что входит в обязанности СТСО?

— Во-первых, эксплуатация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства. Во-вторых, эксплуатация объектов электросетевого хозяйства, которыми владеют муниципалитеты и субъекты РФ. В том числе тех, которые подают энергию в многоквартирные жилые дома, социальные объекты. В-третьих, именно на плечи СТСО ложится устранение по решению Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Татарстан аварий на сетях других сетевых организаций, если те не справляются самостоятельно. Таким образом, зона ответственности теперь четко определена.

— В Татарстане такую ответственность несет АО «Сетевая компания»?

— Совершенно верно. На основании распоряжения раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова от 5 сентября 2024 года СТСО в нашей республике являемся мы. Срок полномочий нашей компании в этом качестве — 5 лет.

Если содержать сеть накладно, что делать, чтобы передать ее на баланс «Сетевой компании»?

— Что делать, если дом запитан от ЛЭП, принадлежавшей заводу, который теперь закрыт? Такие сети бесхозяйные и их никто не обслуживает. Можно ли их как-то передать на баланс «Сетевой компании»?

— Да, можно. Компания принимает в эксплуатацию бесхозяйные сети, брошенные когда-то собственниками. Для этого любое лицо может направить в компанию обращение с просьбой об этом (не забудьте указать, где именно находится объект). Мы принимаем заявления и по почте, и по электронному адресу, и через личный кабинет клиента компании, и очно — в пункте по работе с потребителями.

Наши специалисты выедут на место и проведут обследование объектов электросетевого хозяйства. Далее объекты принимаются нами на техническое и оперативное обслуживание, и в соответствии с гражданским законодательством в судебном порядке будут проведены мероприятия по признанию их бесхозяйными и дальнейшей передаче на баланс компании.

— И много в республике вот таких вот «ничейных сетей»?

— Так как системная работа по консолидации сетей ведется не первый год, то таких объектов осталось не много. С 2023 года по настоящее время АО «Сетевая компания» выявило и приняло в собственность 149 энергообъектов: 58 трансформаторных подстанций и 59 км ЛЭП. Еще 54 подстанции и 45 км линий электропередач находятся на обслуживании, которые в последующем в соответствии с гражданским законодательством также в судебном порядке будут признаны бесхозяйными и приняты на баланс компании.

— А если сеть принадлежит предприятию, но ему финансово и организационно сложно ее содержать? Может он ее вам передать?

— Закон регламентирует и такую возможность. Нужно отказаться от права собственности на электросетевое имущество, для чего необходимо направить в наш адрес соответствующее обращение о приемке объектов. Наши специалисты проведут обследование объектов и обратятся в суд соответствующим заявлением. После вступления решения суда в законную силу такие объекты будут признаны нашей собственностью. Права предыдущего владельца на владение этим хозяйством будут прекращены.

— Если у меня имеется трансформатор, который я больше не могу должным образом содержать, могу я как физлицо передать объект «Сетевой компании»?

— Закон позволяет заключать договор дарения имущества между коммерческими компаниями и физлицами. При этом никаких судебных решений ждать уже не придется.

— А если все сложнее, и электросеть стоит на балансе СНТ, а садоводы больше не хотят платить за ее содержание и обслуживать ее? Как передать ее на баланс «Сетевой компании»? Можно это сделать под видом «ничейности»?

— Нет. Сети электроснабжения в СНТ бесхозяйными быть не могут — это имущество общего пользования, так написано в Законе о садоводстве. Они могут быть отчуждены на основании решения общего собрания садоводов, и по обращению СНТ компания рассмотрит возможность принять эти сети себе на баланс. Обращение об этом мы также принимаем по всем вышеперечисленным каналам.

«Почему так дорого» и как действуют льготы

— Почему резко подорожало подключение к электросетям? Наши читатели пишут с вопросами о том, что за подключение мощности в 5 кВт им пришлось в 2025 году заплатить 89 тысяч рублей. Раньше речь шла о гораздо меньших суммах.

— Действительно, подключение согласно установленным ставкам стоило 6,6 тысячи рублей за 1 кВт мощности. Соответственно, за подключение 5 кВт нужно было заплатить 33 тысячи рублей. Но в декабре 2024 года были внесены изменения в Правила технологического присоединения, согласно которым законодатель указал, что минимальная стоимость работ по первоначальному подключению в обязательном порядке должна включать в себя такие мероприятия, как: заключение договора и установка прибора учета, стоимость которых составляет в общей сложности 89 тысяч рублей.

То есть подключение 1 кВт и 13 кВт будет стоить одинаково — 89 тысяч рублей. Подключение 14 кВт обойдется в 92 тысячи, 15 кВт — 99 тысяч рублей, при этом цена 1 кВт по-прежнему составляет 6,6 тысячи (есть льготные категории граждан — для них стоимость киловатта составляет 1 198,77 рубля).

— Кто входит в эти льготные категории?

— Многодетные семьи, малоимущие, ветераны СВО, семьи с детьми-инвалидами, «чернобыльцы» (как подвергшиеся радиационному облучению, так и ликвидаторы аварии).

— Могут ли члены семей льготников (мужья, жены, дети и т.д.) подключаться к электрическим сетям и платить по льготным тарифам? Например, жена ветерана СВО может это сделать?

— Правом на ветеранскую льготу владеет сам ветеран. При этом супруга может подать заявку от его имени на основании доверенности от мужа. К этой заявке нужно дополнительно приложить копию свидетельства о браке и документ, подтверждающий право собственности.

— Есть ли какие ограничения по применению льгот в рамках договора подключения к электросетям?

— Да, такие ограничения есть. По нормативным документам, применение льгот было существенно ограничено, чтобы исключить злоупотребления. Во-первых, льготу по договору на подключение до 15 кВт один и тот же человек в Татарстане может получить только раз в три года. Во-вторых, если вы расторгнете этот договор до истечения трех лет и попытаетесь заключить новый, ваша льгота уже будет считаться «выбранной». Придется подождать. В-третьих, на одном и том же участке по льготному тарифу можно подключить только один объект раз в три года.



