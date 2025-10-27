Елена Стрюкова: «Концепция торговли претерпевает изменения и будет трансформироваться в будущем»

Обзор рынка коммерческой недвижимости Набережных Челнов по итогам третьего квартала 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

За последние пять лет рынок торговой недвижимости Набережных Челнов претерпел значительную трансформацию, во многом повторяя тенденции казанского, но с характерными особенностями, которые обусловлены выходом крупных федеральных брендов на региональные рынки и открытием новых магазинов, отметила полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова. Во второй части своего исследования для «Реального времени» эксперт приводит основные рыночные тенденции в ТЦ, бизнес-центрах и складских комплексах автограда.

Торговая недвижимость, индикаторы рынка

Совокупное предложение в сегменте торговых центров в Набережных Челнах представлено 26 объектами общей площадью 329 тыс. кв. м. В рамках обзора выделены шесть крупнейших торговых центров, совокупная площадь которых составляет 171 тыс. кв. м, арендопригодная — 123 тыс. кв. м.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным MALL INDEX, посещаемость торговых центров в Приволжском федеральном округе за 8 месяцев 2025 года ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольшее снижение наблюдается в июне.

По состоянию на сентябрь 2025 года уровень вакансии в торговых центрах Набережных Челнов составил 7%, аналогичный показатель в Казани на конец второго квартала текущего года находился на отметке 6%. В количественном выражении объем свободных торговых площадей в качественных торговых центрах Набережных Челнов составил 8,3 тыс. кв. м.

Реальное время / realnoevremya.ru

* Торговые центры общей площадью свыше 3 000 кв. м

Новости и тенденции

В августе на месте бывшего магазина Decathlon открылся «СтройМаркет «КАРАТ».

Торговый центр «Эссен», расположенный по адресу: пр-т Яшьлек, 14, пополнился новым арендатором — магазином классных товаров по доступным ценам modi.

Центр развития многофункциональных видов спорта и боевых единоборств «Дельта» открылся в торговом центре на Нариманова, 67а.

В прошлом году местная торговая сеть «Челны-хлеб» была куплена башкирской управляющей компанией «Салют». В сделку также вошел якорный арендатор торгового центра «Палитра» — супермаркет Fresh Market. К концу этого года новые владельцы планируют запустить гастрономический отдел. Также в планах есть развитие фуд-корта.

За последние пять лет рынок торговой недвижимости Набережных Челнов претерпел значительную трансформацию, во многом повторяя тенденции столичного рынка Татарстана, но с характерными особенностями. Эти особенности обусловлены выходом крупных федеральных брендов на региональные рынки и открытием новых магазинов.

Говорить о развитии рынка торговой недвижимости Набережных Челнов сейчас сложно, поскольку сама концепция торговли претерпевает изменения и будет продолжать трансформироваться в будущем. Состояние отрасли характеризуется спадом, возвращение к прежним показателям в ближайшее время маловероятно.

Восстановление сегмента рынка идет в относительно стабильных темпах. Несмотря на то, что уровень вакантных площадей в торговых центрах сокращается, наблюдается активность в отношении свободных помещений: ведутся работы по привлечению арендаторов, а в некоторых помещениях осуществляются подготовительные мероприятия к открытию новых магазинов (Dr. Koffer, Qyбэлэк, А/Х, Milk&Magic, Pupilla и др.).

Реальное время / realnoevremya.ru

Офисная недвижимость, индикаторы рынка

Предложение в сегменте офисной недвижимости в Набережных Челнах представлено девятью объектами совокупной площадью 111 тыс. кв. м. Большая часть офисных центров располагается в Центральном районе. На рынке офисной недвижимости автограда сохраняется ограниченное предложение качественных объектов.

Ставки аренды офисных помещений варьируются в диапазоне от 500 до 1 500 руб./кв. м в месяц. Такой разброс обусловлен различиями в расположении объектов, транспортной и пешеходной доступности, наличием парковочных мест, классом зданий и уровнем инфраструктуры в их окружении. В среднем ставка аренды на качественные офисы составляет около 950 руб./кв. м в месяц, включая НДС (где применимо) и операционные расходы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Текущий уровень вакансии в обозначенном сегменте — 0,3%. В аналогичный период 2024 года вакансия составляла 0,6%. Такая доля свободных помещений свидетельствует о существенном превышении спроса над предложением и создает предпосылки для роста арендных ставок.

Несмотря на высокий спрос и острую нехватку свободной офисной площади, рынок практически не демонстрирует активности в строительстве новых объектов. На сегодняшний день известно о планах строительства одного административного здания на набережной Табеева. Тем не менее однозначно судить о масштабах изменений в связи с его строительством рано.

Также сохраняется потенциал развития рынка офисной недвижимости за счет редевелопмента промышленных зон и административных зданий под современные офисы.

* Здесь и далее ставка аренды указана, включая НДС и OpEx.

Ставки аренды офисных помещений варьируются в диапазоне от 500 до 1 500 руб./кв. м в месяц. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Складская недвижимость, индикаторы рынка

Рынок складской недвижимости в Набережных Челнах находится на стадии формирования и демонстрирует потенциал роста. В настоящее время рынок сильно фрагментирован, предложение неоднородное, представлено небольшими новыми объектами, старыми объектами и реконструированными зданиями, ранее предназначенными под складские помещения. Совокупное предложение складских комплексов и собственных распределительных центров составляет 275 тыс. кв. м.

На рынке складских помещений города основная часть объектов представлена складами класса В и С. Эти объекты демонстрируют значительный разброс технических характеристик (высота потолков — от 4 до 10 метров, нагрузка на пол — от 1 т/кв. м, количество ворот, уровень пола относительно земли). Эта разнородность предполагает необходимость тщательного анализа каждого конкретного объекта перед принятием решения о его аренде.

Реальное время / realnoevremya.ru

Средняя площадь складских объектов составляет 9 тыс. кв. м. Основными арендаторами таких помещений выступают крупные федеральные и региональные логистические операторы, маркетплейсы, также высока доля местных производителей, включая металлообработку, товары широкого спектра, окна, мебель, фурнитуру, торговлю автомобильными запчастями и строительными материалами.

Уровень вакансии составляет 1,68%. Она состоит из небольших складских помещений площадью от 200 до 1 500 кв. м. Свободные спекулятивные складские комплексы класса А на рынке отсутствуют.

Реальное время / realnoevremya.ru

Уровень ставок аренды в Набережных Челнах существенно ниже аналогичных показателей Казани, что вполне ожидаемо с учетом качества объектов. В среднем ставка аренды составляет около 720 руб./кв. м в месяц*, включая НДС и операционные расходы.

Объем строящихся и проектируемых качественных складских комплексов в Набережных Челнах составляет 89 тыс. кв. м и представлен тремя объектами. Запрашиваемая ставка в них варьируется от 900 до 1 050 руб./кв. м в месяц, что близко к ставкам аренды в эксплуатируемых складских комплексах в Казани. Значительная разница между текущей арендной ставкой и запрашиваемой обусловлена сроком заключения договора аренды (ставки аренды росли быстрее, чем предусматривает индексация) и характеристиками объектов.

* Экспертная оценка Perfect RED.

