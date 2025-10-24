Ключевая ставка в 16,5% — что ожидает российскую экономику?

Эксперты назвали текущее снижение «ключа» незначительным

Фото: Дарья Пинегина

Центробанк сегодня принял решение о снижении ключевой ставки с 17% до 16,5% годовых. Подобную тенденцию регулятор демонстрирует уже на протяжении полугода — максимальный показатель в 21% годовых фиксировался в апреле. При этом эксперты «Реального времени» не до конца уверены в правильности текущей политики ведомства Эльвиры Набиуллиной, поскольку инфляция все еще остается на высоком уровне. Что касается прогнозов, дальнейшее снижение ставки остается вероятным лишь в небольших пределах. Подробнее — в материале «Реального времени».

Снижение ключевой ставки до 16,5%

Совет директоров Центробанка в эту пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 16,5%. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются на уровне 4%, сообщает регулятор.

— Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания, — отметили в Банке России.

При этом регулятор заявил, что продолжит поддерживать «жесткость денежно-кредитных условий» для возвращения инфляции к цели. Такой сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13—15% годовых к 2026 году.

Кроме того, ЦБ ухудшил прогноз по инфляции. Арсений Губаев / realnoevremya.ru

Кроме того, ЦБ ухудшил прогноз по инфляции. Регулятор ждет, что в 2026 году инфляция замедлится до 4—5%, хотя ранее прогнозировал прирост цен не более 4%.

— Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, — отмечается в релизе.

Текущее снижение ключевой ставки стало пятым кряду за последние четыре месяца. «Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

28 февраля 2022 года — повышение с 9,5 до 20% годовых;

11 апреля 2022 года — понижение с 20 до 17% годовых;

29 апреля 2022 года — понижение с 17 до 14% годовых;

27 мая 2022 года — понижение с 14 до 11% годовых;

10 июня 2022 года — понижение с 11 до 9,5% годовых;

21 июля 2022 года — понижение с 9,5 до 8% годовых;

16 сентября 2022 года — понижение с 8 до 7,5% годовых;

21 июля 2023 года — повышение с 7,5 до 8,5% годовых;

15 августа 2023 года — повышение с 8,5 до 12% годовых;

15 сентября 2023 года — повышение с 12 до 13% годовых;

17 октября 2023 года — повышение с 13 до 15% годовых;

15 декабря 2023 года — повышение с 15 до 16% годовых;

26 июля 2024 года — повышение с 16 до 18% годовых;

13 сентября 2024 года — повышение с 18 до 19% годовых;

25 октября 2024 года — повышение с 19 до 21% годовых (исторический максимум);

20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;

14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

25 апреля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

6 июня 2025 года — понижение с 21 до 20% годовых;

25 июля 2025 года — понижение с 20 до 18% годовых;

12 сентября 2025 года — понижение с 18 до 17% годовых.

Почему снижение ставки не спасет бизнес

Решение ЦБ о снижении ключевой ставки эксперты называют недостаточным для реального сектора экономики. Как заявил в беседе с «Реальным временем» экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов, «снижение ключевой ставки на полпроцента является несущественным». Оно не окажет ни положительного, ни отрицательного влияния на кредитную нагрузку физических и юридических лиц.



— Да, инфляция снизилась и составляет около 8%, но ставка ЦБ в 16,5% все еще более чем в два раза ее превышает. В таких условиях кредиты будут брать только те, кто ведет высокомаржинальную деятельность. А таких предприятий становится все меньше, потому что прибыль снижается существенно — в некоторых регионах это падение катастрофично, — указал он.

Шайахметов добавил, что из-за жесткой денежно-кредитной политики как раз и снизилась прибыль компаний. До 30—40% прибыли теперь уходит на выплаты по кредитам. Эти средства изымаются из инвестиций, фонда оплаты труда и других важных направлений.

Политика Центробанка влечет за собой системные проблемы для экономики, считает главный научный сотрудник Финансового университета, доктор экономических наук Валерий Абрамов:

— Действия Центрального банка представляют собой классический механизм подавления инфляции через сокращение денежного предложения, в первую очередь — за счет высокой стоимости заемных средств. Медленное снижение чрезмерно высокого уровня ставки, имеющего значительный разрыв с реальной инфляцией, создает системные проблемы для экономики. Это означает следующее: отсутствие денежного спроса со стороны реального сектора и населения, что приводит к дефициту оборотных средств.

Ловушка политики регулятора

Ряд экспертов сходится во мнении, что текущие меры ЦБ ведут экономику в тупик. Например, Шайахметов уверен: стремление к низкой инфляции любой ценой приведет к «высокой безработице и остановившимся предприятиям».

— Власти не учитывают многие последствия своих решений. Они действуют по статичным моделям, считая, что можно убрать один «кубик», а все остальное останется на месте. На самом деле, ситуация стремительно меняется, — предупредил он.

Абрамов, в свою очередь, указал на механизм замкнутого круга:



— Банковская система также оказывается в ловушке: для поддержания ликвидности банки вынуждены устанавливать высокие ставки по вкладам, но не могут эффективно размещать эти средства в реальном секторе. Предприятия не могут обеспечить рентабельность, превышающую кредитную ставку в 18—20%.

Собеседники издания считают, что методы ЦБ не соответствуют состоянию экономики. Абрамов отметил, что применяемая монетарная политика эффективна для устойчивой рыночной экономики со сформировавшимися институтами, тогда как российская экономика требует иных подходов.

При этом, как считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов соответствует ожиданиям рынка. По его прогнозам, до конца года ключевая ставка сохранится близко к текущему уровню на фоне вероятного роста инфляционных ожиданий.