Публичные цели Минкульта РТ: концерты в цехах, обучение Брайлю, центр документалистики

Список пожеланий экспертов о том, чем должно заняться министерство в 2026 году, обсудили на заседании общественного совета

Давай представим, что здесь идет концерт. Фото: взято с сайта tatarstan.ru

На заседании общественного совета Министерства культуры Татарстана по вопросу формирования публичных целей на 2026 год говорили, стоит ли «впихивать» свои проекты в повестку Минкульта, о незаметности документалистики, а также о том, что с шинниками может общаться не каждый. Список утвержденных целей появится на днях, за них можно голосовать. Подробности — в материале «Реального времени».

Культура для производства

Заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова напомнила, как формируется список публичных целей в каждом министерстве. Сначала появляется перечень потенциальных экспертов (до 20 августа), он утверждается Общественной палатой РТ (до 10 сентября). Эксперты получают информацию о целях и задачах прошлых лет, предлагают свои, работая на сессиях.

В дальнейшем эти предложения рассматривают на заседании общественного совета Минкульта с участием и экспертов, и представителей Общественной палаты РТ. Затем члены совета голосуют — так формируется список примерно из 20 целей и задач на каждый год.

В Минкульте стараются, во-первых, обновлять список экспертов, а во-вторых — список целей и задач. В этом году работало 15 человек, а в бюллетень для голосования вписали 28 целей. Так что их обсуждение растянулось на три часа.

Дело в том, что уже первый пункт вызвал вопросы. Звучит он так: «В целях повышения культурной грамотности работников производства запустить программу «Культура для производства» с охватом не менее семи крупных предприятий Республики Татарстан и не менее 25 выездных мероприятий (концерты, лекции, мастер-классы), реализовав ее в партнерстве с профильными инициативными общественными объединениями».

Эту идею выдвинула Аделия Зарифуллина, пианистка, президент и соучредитель АНО «Центр развития творческой молодежи «Идиллия Арт», депутат Молодежного парламента при Госсовете РТ. Предложение многим понравилось, напомнив о временах, когда даже в цехах играла музыка, на производство приезжали лекторы из общества «Знание».

Глава совета, критик Нияз Игламов поинтересовался — будет ли работа оплачиваться:

— Чтобы не было казуса: человек скажет в последний момент, что он не может! Вообще, здесь нужна целая дорожная карта. Хочется, чтобы это была не только Казань, но и Буинск, Нижнекамск, Мензелинск...

Ниязу Игламову идея централизованной работы с заводами и фабриками понравилась. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Проект — это не цель»

Зарифуллина заговорила о цели как о проекте. К примеру, уже есть выступления на КАМАЗе. Дидар Оразов, основатель продюсерского центра документального кино Gorizont Films, предложил, чтобы образовательная работа шла и со стороны предприятий, тех же музеев.

— Как я вижу, работа уже введется, — уточнила соучредитель института городских исследований «Тамга» Энже Дусаева. — Мы формируем повестку на будущий год, то, что не было обработано либо сделано недостаточно.

Адгамова указала, что цель реализуется, но не на государственном уровне: «Мы говорим, что сейчас нужно гордиться настоящими героями. Эти герои есть на производстве».

«Реальное время» уточнило: не выглядит это так, что весь проект окажется в одних руках?

— Здесь должна быть единая организационная структура. Не каждого человека можно выпустить говорить с шинниками, сталеварами, нефтедобытчиками, — отреагировал Игламов.

«Почему бы тогда авторам такого замечательного проекта не заявиться на тот же конкурс президентских грантов?» — подали реплику из зала.

— Проект — это не цель, — отреагировала социолог, коллега Дусаевой по институту Марья Леонтьева. — Цель формируется по SMART, у него есть сроки и результат. Все цели про три темы: поддержка детей с ОВЗ, поддержка национальной культуры и немножко визуальной культуры.

— У экспертов есть какая-то работа, они прекрасно ею занимаются, министерство ценит эти проекты, — позже добавила она. — И они, простите, хотят впихнуть их в повестку Минкульта. Но при этом не читается, какие стратегические задачи, какие большие рамочные цели помогают решить эти проекты.

— Ну, е-мое, — донеслось из соседнего ряда. Вечер ожидался длинный.

Занятия в школе для незрячих детей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В республике четыре педагога знают нотную систему Брайля

В целом многие из озвученных в списке целей и задач вызывали вопросы. Назовем те, что встретили более благожелательное отношение. К примеру, создание реестра из 500 пьес на татарском и русском языках по жанрам и возрастным категориям со ссылками на библиотечные ресурсы и возможностью систематического дополнения.

Или выпуск на всех музыкальных площадках фольклорного музыкального материала татарского народа — не менее 100 народных мелодий. А также интеграция элементов татарского литературного искусства в общественные места через литературные инсталляции, поэтические аудиомаршруты, комиксы, афишные серии и культурно-языковые арт-объекты.

Или, к примеру, обучение 22 педагогов нотной системе Брайля. Как объяснила Флера Залялиева, директор благотворительного фонда «НеЗаМи», сейчас таковых в республике всего четыре человека:

— Необязательно читать их пальцами, достаточно обучения. Я сама воспитала незрячего ребенка, читала, училась. За год это сделать реально, получив основы.

Тему продолжила художественный руководитель творческой инклюзивной студии «Э-Моция» Наиля Суркина, которая озвучила идею проведения инклюзивного фестиваля искусств, которую будет предварять образовательная программа для не менее 30 местных специалистов, работающих с подобными коллективами.

Это известное татарстанское сграффито, а сколько неизвестных. скриншот с сайта Гугл.карты

Достаточное бурное обсуждение вызвало выступление краеведа Вячеслава Кириллина, который предложил добавить в цели 15 краеведческих экспедиций по выявлению советского монументального и декоративного искусства республики. Сейчас он это делает самостоятельно, а хочется — в отлаженном режиме. «Реальное время» предложило создать просветительскую программу с привлечением инфлюенсеров, которая в итоге завершалась бы выпуском каталога, о чем Кириллин, кстати, также говорил, но уже относительно другой цели.

Заместитель директора культурного центра имени А.С. Пушкина Михаил Любимов заговорил о новом сетевом медиаресурсе по материальному и нематериальному наследию:

— Я теперь в КФУ и в музей без денег зайти не могу. Сейчас так сделать нельзя. Всегда два вопроса: кто ты, сколько у тебя денег. Отсюда идея, чтобы мы сделали это государственным делом.

В ходе разговора стало понятно, что Любимову хочется больше внимания к людям, снимающим документальное кино, что пересекалось с целью Дидара Оразова о создании Центра документалистики. Но все это требует денег.

Рустем Рахматуллин, преподаватель кафедры татарской музыки и этномузыкологии Казанской консерватории, выдвинул идею открыть фольклорные отделения в музыкальных школах от Управления культуры. При этом указал, что они должны работать в соответствии с федеральными государственными требованиями. К сожалению, эксперта на месте не оказалось, так что идею прокомментировал руководитель проектов благотворительного фонда «Татнефть» Павел Корчагин:

— Этот вопрос звучит уже с 2016 года. Но что мы понимаем под традиционными инструментами? В обычном понимании у нас с ними все в порядке: гармони, балалайки, домры. И им сто с хвостиком лет. На юго-востоке мы это внедряем, процесс идет тяжело, потому что эта музыкальная культура первой половины XIX века ушла.

Окончательный список вывесят на сайте publictasks.tatarstan.ru и министерства. Интересно, что при этом любой желающий также может предложить свою идею — и за нее также можно будет проголосовать всем желающим. Словом, это интересный инструмент влияния на работу государственных органов. Публикация результатов опроса запланирована на 8 декабря.