«Один из лучших представителей татарского народа»: в Казани открыли памятник Разилю Валееву

На церемонии напомнили, что именно он был инициатором установления татарского государственным языком республики

Ровно два года назад ушел из жизни Разиль Валеев — народный поэт Татарстана, писатель, экс-депутат Госсовета республики. Сегодня выдающему деятелю открыли памятник в казанском погребальном комплексе «Курган», где он похоронен. «Человек светлый, поэтому гранит тоже светлый. Зимой цветов не бывает, букеты быстро сохнут. Эти цветы вечные», — говорила о мемориальной композиции вдова поэта Алия Абдуллина. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Напишем в Конституции, что татарский в республике — государственный»

Поэт и общественный деятель Разиль Валеев скончался 20 октября 2023 года. Сегодня в мемориальном комплексе «Курган» ему торжественно открыли памятник. В церемонии участвовали председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, глава Комиссии при раисе Татарстана по поддержке и развитию татарского языка и родных языков представителей народов РТ Марат Ахметов, вице-премьеры РТ Василь Шайхразиев и Равиль Ахметшин, экс-мэр Казани Камиль Исхаков, депутаты, члены Союза писателей РТ.

— Эту потерю два года назад я пропустил через себя, как и все вы, — вспоминал Фарид Мухаметшин. — Разиль Исмагилович был крупномасштабным деятелем. Он и стихи писал, и прозу, занимался историей. Хорошо говорил и на родном языке, и на русском, убеждал [в своем], умел смотреть далеко вперед.

Разиль Валеев был инициатором принятия татарского языка государственным в Татарстане, подчеркнул председатель Госсовета РТ.

— Он сказал: «Напишем в Конституции, что татарский в республике — государственный. Иначе мы потеряем свой язык», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Сам глава татарстанского парламента после переезда в Казань не говорил по-татарски, и именно Разиль Валеев помог ему выучить родной язык.

— Подарил мне книги. Сказал: «Встань к зеркалу, читай эту книгу вслух. Слова запомни. А непонятные выписывай, я тебе переведу». Сегодня, Аллага шокер (слава Богу, — прим. авт.), я говорю по-татарски. Очень благодарен Разилю! — рассказал Мухаметшин.

«Перед смертью он позвонил мне: «Ильшат, я побуду в больнице и приду, пусть дети меня ждут»

Последние годы поэт был советником генерального директора ТРК «Новый век». Как поделился гендиректор телеканала Ильшат Аминов, об этой работе Разиль Валеев думал до последних дней:

— Перед смертью он позвонил мне: «Ильшат, я побуду в больнице и приду, пусть дети меня ждут. Будем исправлять ошибки на канале «ШАЯН ТВ». Все время говорил: «Ты меня не списывай со счетов!» Я отвечал: «Конечно, Разиль-абый, еще обязательно увидимся, поговорим!» Очень любил эту работу, она была дорога его сердцу.



Духовное воспитание Разиль Валеев получил в Москве, в Литературном институте, говорит его вдова Алия Абдуллина. Там наставником студента был поэт Лев Ошанин — «мощнейший, талантливейший человек».

— Затем он прошел хорошую школу в Казани — Госсовет. Это дипломатия, общественно-политические знания, грамотность, ответственность, четкость. Когда человек выходит на трибуну, хочет донести что-то до народа, конечно, он должен все очень взвешенно обдумывать. Я видела [как ему это давалось]. Иногда ночами не спал. Встанет, что-то запишет, потом опять ляжет. Иногда ночью кого-то тревожил, звонил, — рассказала она.

Вдова поэта подчеркнула, что Разиль Исмагилович не только относился с большой любовью к родной культуре, но и уважал историю, язык других народов:

— Это человек-глыба, который является одним из лучших представителей татарского народа. Но он всегда уважал и другие народы, был интернациональным. Старался, чтобы каждый народ знал свои корни, язык, традиции.

Говоря о памятнике, Алия Абдуллина подчеркнула: он выполнен в восточном стиле, вдохновлен архитектурой империи Моголов. «Человек светлый, поэтому гранит тоже светлый. Зимой цветов не бывает, букеты быстро сохнут. Эти цветы вечные», — заключила она.