Рынок кредитного страхования жизни достиг рекордных 24 млрд рублей

Такой рост произошел на фоне относительно слабых показателей в сфере кредитования

Фото: Максим Платонов

В третьем квартале 2025 года рынок кредитного страхования жизни достиг рекордной отметки в 24 млрд рублей, что стало максимальным показателем с начала 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост на 26%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 50%, сообщает телеграм-канал «Эксперт РА».

Сообщается, что такой рост произошел на фоне относительно слабых показателей в сфере кредитования. Объем ипотечных выдач за третий квартал составил 1,1 трлн рублей, что на 20% меньше показателей прошлого года, хотя и на 32% больше предыдущего квартала.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом общий объем страхования заемщиков продемонстрировал отрицательную динамику, снизившись на 23%, до 47 млрд рублей. Страхование от несчастных случаев и болезней сократилось в полтора раза, до 18 млрд рублей, а добровольное медицинское страхование (ДМС) — в 2,8 раза, до 5 млрд рублей. Эксперты объясняют это явление перераспределением страховых продуктов между различными видами страхования. По мнению управляющего директора по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, банки и страховщики легко переключаются с одного вида страхования на другой, сохраняя общую комиссию.

Наталья Жирнова