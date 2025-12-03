Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на четверг, 4 декабря

18:19, 03.12.2025

Все основные денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля

Фото: Реальное время

ЦБ опубликовал официальный курс валют на четверг, 4 декабря. Все основные денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.

Доллар подешевел на 0,49 рубля, евро — на 0,74 рубля, а юань — на 0,05 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,96 рубля;
  • евро — 90,59 рубля;
  • юань — 10,98 рубля.
Наталья Жирнова

ЭкономикаБанки

