ЦБ опубликовал официальный курс валют на четверг, 4 декабря
Все основные денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля
ЦБ опубликовал официальный курс валют на четверг, 4 декабря. Все основные денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.
Доллар подешевел на 0,49 рубля, евро — на 0,74 рубля, а юань — на 0,05 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,96 рубля;
- евро — 90,59 рубля;
- юань — 10,98 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».