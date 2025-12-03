Как банки внедряют нейросети в работу

Как заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, банки России активно внедряют искусственный интеллект в банковские приложения, фокусируясь на экономически окупаемых направлениях.

Одна из основных сфер внедрения ИИ — это кредитная процедура. Все чаще решения по розничным займам, а также кредитам для малого и частично среднего бизнеса принимает не сотрудник банка, а нейросеть на основе анализа. Подчеркивается, что это позволяет быстро и эффективно обрабатывать массовые заявки на небольшие суммы, где потенциальная ошибка будет незначительной.

— Вторая область — это создание уникальных, преимущественно розничных продуктов с так называемыми робоэдвайзерами, роботосоветниками. На любом инвестиционном рынке огромный объем, огромная палитра инвестиционных активов. Каждый частный клиент, например, имеет свою способность и склонность к риску, свои, скажем так, горизонты инвестирования. Если он сообщает роботу-советнику эти важные параметры инвестирования, правильная рекомендация этого роботсоветника — это уникальное конкурентное преимущество, — рассказал Дмитрий Пьянов.

Кредитный скоринг для массовых продуктов и автоматические инвестиционные советы — это области, где технологии уже сейчас приносят заметную пользу, отметил он.

На этом возможности внедрения технологий в банке не заканчиваются. Еще одним прорывом, который ожидается в 2026 году, станет запуск цифрового рубля.

— Можно на пальцах одной руки пересчитать страны, которые так близко подошли к внедрению третьей формы своей валюты, — указал первый зампред правления ВТБ.

