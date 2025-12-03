Доходы бюджета Набережных Челнов вырастут до 25,7 млрд рублей к 2028 году

Бюджет сохранит социальную направленность: более 87% расходов будет направлено на социально-культурную сферу

На третьем заседании Горсовета депутаты Набережных Челнов утвердили изменения в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. С докладом выступила заместитель руководителя исполкома, начальник управления финансов Светлана Мулюкова.

Согласно новым параметрам, доходы бюджета города на 2026 год составят 22,3 млрд рублей, на 2027 год — 23,9 млрд рублей, а на 2028 год — 25,7 млрд рублей. Известно, что бюджет сохранит социальную направленность: более 87% расходов будет направлено на социально-культурную сферу.

По прогнозу социально-экономического развития, представленному заместителем руководителя исполкома Наталией Кропотовой, Набережные Челны сохранят текущие темпы роста. Валовой территориальный продукт (ВТП) в 2026 году планируется на уровне 587,4 млрд рублей с последующим ростом на 1,4% в течение двух лет. Объем инвестиций составит 110,7 млрд рублей с увеличением на 1,3% в ближайшие два года.

Основу экономики города составляет обрабатывающее производство и строительная отрасль. Планируется ежегодное введение не менее 320 тыс. квадратных метров жилья. Объем строительно-монтажных работ в 2026 году составит 44,8 млрд рублей с последующим ростом на 2% ежегодно. На заседании также отметили, что к 2028 году население Набережных Челнов вырастет до 547,2 тыс. человек.

