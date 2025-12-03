Средняя сумма взяток в Татарстане выросла до 702 тысяч рублей

Замначальника управления экономической безопасности МВД Николай Герасимов отметил прирост этого показателя почти в 2 раза за год

Фото: Артем Дергунов

Замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Николай Герасимов сообщил о значительном увеличении среднего размера взяток в регионе. За год показатель вырос с 377 тыс. до 702 тыс. рублей, что составляет прирост в 86,2%.

По данным правоохранителей, тенденция к росту сумм незаконных вознаграждений сохраняется уже третий год подряд. Для сравнения: в 2023 году средняя сумма взятки составляла 215 тыс. рублей, в 2024-м — 377 тыс., а в текущем году достигла отметки в 702 тыс. рублей. За первые 10 месяцев 2025 года правоохранительные органы зафиксировали взяток на общую сумму более 661 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее зампрокурора республики Тимур Нуриев сообщил, что в Татарстане в 2025 году значительно увеличилось количество выявленных коррупционных преступлений — на 23% по сравнению с предыдущим годом



Наталья Жирнова