«Поражение мотивирует сильных»: «Рубин» проиграл, а Рахимов вспомнил Путина

Казанцы завершили футбольный год неудачной поездкой к «Ростову»

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» закончил год «сухим» поражением от «Ростова» со счетом 0:2. Гостевой матч выдался для казанцев настолько безликим, что по его окончании Рашид Рахимов приготовился уходить в отставку. Почему так произошло — в материале «Реального времени».

Даку поставили на ноги

Заключительные матчи 2025 года «Рубину» выпало проводить в гостях. После двух поражений: в Туле от «Арсенала» (0:0, по пен. 2:3) в Кубке России и от «Зенита» (0:1) в Санкт-Петербурге в чемпионате, команде предстояло съездить в Ростов-на-Дону. Выезд к «Ростову» виделся не очень сложным, команда в этом сезоне играет не лучшим образом. Правда, и сами казанцы далеки от идеала.

Многое для «Рубина» зависело от восстановления Мирлинда Даку. Медицинский штаб в итоге сумел поставить на ноги травмированного албанца к игре с «Ростовом». Лучший бомбардир казанцев рисковал пропустить последний матч в году из-за повреждения голеностопа, полученного в 16-м туре с «Ахматом» (1:0). Клуб тщательно скрывал информацию о состоянии здоровья албанца. Дабы избежать инсайдов, пресс-служба даже не стала проводить традиционную открытую тренировку для журналистов.

В результате Даку оказался в стартовом составе. При этом Рашид Рахимов подчеркнул, что нападающий успел провести всего одну тренировку в общей группе и не был полноценно готов к игре. Но тренеру пришлось рисковать своим лидером, хотя в запасе имелся осенний новичок француз Жак Сиве.

«Ростов» был активнее «Рубина» и заслуженно победил

Первый тайм прошел с ощутимым территориальным преимуществом ростовчан. Гости частенько ошибались при выходе со своей половины поля. Хотя на 10-й минуте «Рубин» мог открыть счет. Даку получил мяч в штрафной южан, переложил на другую ногу, но удар пришелся прямо во вратаря.

В итоге этот момент так и остался единственным у «рубиновых» за тайм. В целом футболисты гостей выглядели какими-то сонными, в большинстве случаев им не хватало концентрации. Был отрезок в середине тайма, когда «Ростов» прижал казанцев к воротам и едва не организовал гол. Опасность от хозяев поля чаще исходила со стандартов, свои моменты упустили Егор Голенков и Умар Сако, их удары головой прошли мимо створа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После перерыва «Ростов» продолжил оказывать давление на ворота казанцев. С одним фланговым проходом ростовчан гости справились, а вот со вторым не совсем. Голенков выиграл борьбу в штрафной у защитника, его удар отразил Евгений Ставер, но Илья Рожков сбил Мохаммада Мохебби, набегавшего добить мяч в сетку. Василий Казарцев, долго не думая, указал на «точку». Пенальти здорово реализовал Алексей Миронов и вывел «Ростов» вперед — 1:0.

В ответ на пропущенный гол Рахимов выпустил Олега Иванова и Жака Сиве, заменив Шабанхаджая и Чумича. Этими заменами тренерский штаб казанцев чуть видоизменил игровую схему. Иванову предстояло сыграть в опорной зоне, позволив Йочичу и Кузяеву действовать ближе к штрафной соперника. В атаке Даку и Сиве должны были составить пару габаритных нападающих.

Но все эти перестановки не сыграли большой роли. На 67-й минуте встречи Кирилл Щетинин навесил с края штрафной, а Егор Голенков головой переправил мяч в ворота, опередив Ставера, — 2:0. Только при таком счете «Рубин» забегал и заиграл всерьез. За оставшиеся 20 минут дважды мог забить Сиве и промахнулся с пенальти Игор Вуячич. Наблюдая за этими моментами, невольно подумалось: «А почему нельзя было так играть весь матч?»

Для «Ростова» победа над «Рубином» стала первой на родном стадионе с 14 сентября, когда обыграли в чемпионате ЦСКА (1:0).

Рахимов ответил цитатой Путина на вопрос об отставке

Концовка года получилась для «Рубина» неутешительной. В последних семи матчах казанцы одержали лишь одну победу, забив в них всего один гол. Начиная с октябрьской международной паузы команда набрала пять очков, меньше на этом отрезке сезона только у явного аутсайдера чемпионата «Сочи» (четыре очка). По сравнению с прошлым сезоном «рубиновые» к концу года имеют в активе на три балла меньше — 23 против прошлогодних 26. После успешной весны от «Рубина» ждали улучшения результатов, но трансферы не сработали, освежить команду не удалось.

Если перед матчем все говорили про контракт тренера «Ростова» Альбы, то по завершении встречи все переключились обсуждать Рахимова. Рулевой «Рубина» был подавлен и признал, что сегодня «не наш день». Тренер казанцев и сам прекрасно понимает: клуб вскоре может уволить его с должности на фоне неубедительных результатов.

По информации источника, Рахимов может быть уволен до конца года. В ближайшее время состоится собрание руководства клуба, где подведут итоги выступления команды. На пресс-конференции Рахимов так долго объяснял ситуацию с возможной своей отставкой, что дошел до цитирования Владимира Путина: «Поражение мотивирует сильных». Оно и понятно, контракт специалиста рассчитан до лета, но настолько близко к увольнению, как сейчас, тренер в Казани еще не был.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) — 2:0 (0:0, 2:0)

Голы:

1:0 — 52, Миронов (с пенальти);

2:0 — 67, Голенков (Щетинин).

Следующий матч «Рубин» проведет 1 марта в Махачкале с местным «Динамо». Останется ли к этому времени Рахимов?