Росфинмониторинг может получить доступ к данным НСПК

Это направлено на усиление мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который предоставит Росфинмониторингу доступ к информации о платежных операциях, сообщает ТАСС. Документ, инициированный правительством РФ, направлен на усиление мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Согласно законопроекту, Росфинмониторинг сможет безвозмездно получать от оператора Национальной системы платежных карт (НСПК) данные об операциях через Сервис быстрых платежей и платежных карт. Детали предоставления информации — порядок, сроки, объем и состав — будут определены в соглашении между ведомством и оператором при согласовании с Банком России.

Комитет одобрил ряд поправок к документу, включая предоставление Росфинмониторингу доступа к информации об операциях с использованием универсального платежного кода. Принятие закона может быть запланировано на 1 сентября 2026 года. Ожидается, что нововведения повысят эффективность противодействия незаконным финансовым операциям.



Наталья Жирнова