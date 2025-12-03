СМИ: ЕК подготовила для стран ЕС план по изъятию замороженных активов России

Предложения Еврокомиссии вызвали критику со стороны Бельгии

Еврокомиссия представила странам-членам ЕС юридический проект, предусматривающий принудительное изъятие всех замороженных в Евросоюзе активов ЦБ России. Они насчитываются в размере около €210 млрд. Цель инициативы — обеспечить финансирование потребностей Украины в 2026—2027 годах, передает Politico.

Основная сумма — €165 млрд — будет направлена непосредственно на поддержку Киева, из которой значительная доля пойдет на удовлетворение военных нужд (€115 млрд), а оставшаяся часть (€50 млрд) покроет бюджетные расходы украинской власти.

Реальное время / realnoevremya.ru

Дополнительные €45 млрд планируется потратить на компенсацию кредитов, выданных Украине странами ЕС и группой G7 в 2024 году. Эта схема предполагает создание механизма инвестирования замороженных российских активов, проценты от которого позволят погасить кредиты вплоть до 2042 года.

Предложения Еврокомиссии вызвали критику со стороны Бельгии, чей глава МИД Максим Прево выразил категорическое несогласие с данной инициативой, назвав ее «самым худшим вариантом финансирования Украины». Однако недавно страны ЕС подозревали Бельгию в использовании замороженных активов России.

Наталья Жирнова