Центр цифровой трансформации Татарстана закупит антивирусы на 52 млн рублей
Документы опубликованы на сайте госзакупок
«Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения», — сказано в официальной документации. Согласно госконтракту, исполнитель должен предоставить центру 32 программных средства антивирусной защиты Kaspersky DDoS Protection, Ultimate Level Russian Edition и 9 тыс. программных средств антивирусной защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition.
Поставка должна осуществиться до 12 января 2026 года. Напомним, что в Высокогорском районе, возможно, построят за 117 млн рублей детский сад на 120 детей.
