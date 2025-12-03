Новости технологий

Центр цифровой трансформации Татарстана закупит антивирусы на 52 млн рублей

20:05, 03.12.2025

Документы опубликованы на сайте госзакупок

Фото: Артем Дергунов

Центр цифровой трансформации Татарстана закупит антивирусы на 52 млн рублей. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения», — сказано в официальной документации. Согласно госконтракту, исполнитель должен предоставить центру 32 программных средства антивирусной защиты Kaspersky DDoS Protection, Ultimate Level Russian Edition и 9 тыс. программных средств антивирусной защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition.

Поставка должна осуществиться до 12 января 2026 года. Напомним, что в Высокогорском районе, возможно, построят за 117 млн рублей детский сад на 120 детей.

Наталья Жирнова

