ВТБ до конца 2025 года обновит 440 офисов по России

Большая часть плана реализована

ВТБ планирует открыть и реновировать 440 собственных офисов по России в 2025 году, сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Офисы обновляют в формате Agile, по которому работа оптимизируется и разбивается на короткие циклы. По словам Пьянова, объем реновации пространств увеличился в два раза. Для сравнения, самый большой показатель для ВТБ был 165 в прошлом году.

В настоящее время обновлено уже 350 офисов, осталось примерно 100. «С такой скоростью банк в своей истории еще офисы не реновировал», — цитирует ТАСС зампреда правления ВТБ.

На следующий год банк планирует реализацию уже 470 проектов по развитию и оптимизации сети.