Новости экономики

14:32 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ВТБ до конца 2025 года обновит 440 офисов по России

12:17, 03.12.2025

Большая часть плана реализована

ВТБ планирует открыть и реновировать 440 собственных офисов по России в 2025 году, сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Офисы обновляют в формате Agile, по которому работа оптимизируется и разбивается на короткие циклы. По словам Пьянова, объем реновации пространств увеличился в два раза. Для сравнения, самый большой показатель для ВТБ был 165 в прошлом году.

В настоящее время обновлено уже 350 офисов, осталось примерно 100. «С такой скоростью банк в своей истории еще офисы не реновировал», — цитирует ТАСС зампреда правления ВТБ.

На следующий год банк планирует реализацию уже 470 проектов по развитию и оптимизации сети.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть582.2
  • Нижнекамскнефтехим79.75
  • Казаньоргсинтез64.2
  • КАМАЗ85.2
  • Нижнекамскшина36.65
  • Таттелеком0.586