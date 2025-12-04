Популярность самозапрета на кредиты в Татарстане выросла на 23% в ноябре

Республика вошла в пятерку регионов с самым заметным месячным ростом общего числа самозапретов

Фото: Максим Платонов

В ноябре количество установленных россиянами самозапретов на привлечение кредитов и займов достигло 1,58 млн — на 16,8% больше, чем в октябре (1,35 млн). Такие данные привели для ТАСС в пресс‑службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В ноябре через МФЦ было установлено 280,6 тыс. самозапретов (рост на 10,8% к октябрю), а через «Госуслуги» — 1,29 млн (рост на 18,1%). Среди регионов наибольшее общее количество самозапретов в ноябре зафиксировали в Москве (152,3 тыс.), Московской области (94,9 тыс.), Санкт‑Петербурге (77,8 тыс.), Башкортостане (54,9 тыс.) и Краснодарском крае (50,8 тыс.).

Татарстан вошел в пятерку регионов с самым заметным месячным ростом общего числа самозапретов. В ноябре показатель увеличился на 23,2% по сравнению с октябрем. Для сравнения: более высокую динамику продемонстрировали лишь Башкортостан (+34,2%), Кировская (+30,6%), Свердловская (+29,4%) и Волгоградская (+24,1%) области. В Москве прирост оказался заметно ниже — 10,8%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что расширение каналов установления самозапрета (в том числе через МФЦ) повышает защищенность граждан. При этом простота идентификации в МФЦ играет особую роль, поскольку не все россияне пока владеют навыками получения усиленной квалифицированной электронной подписи для онлайн‑операций.

В середине ноября сообщалось, что 21 тыс. татарстанцев установила запрет на получение кредитов через МФЦ.

Наталья Жирнова