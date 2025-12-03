Новости экономики

Банк России открыл представительство в Мумбаи

11:28, 03.12.2025

Это его второе зарубежное представительство

Фото: Дарья Пинегина

Банк России объявил об открытии своего представительства в Мумбаи. Это решение, как отмечается в сообщении регулятора, направлено на усиление и продвижение интересов финансового сектора РФ и на одном из ключевых международных направлений.

— Оно станет связующим звеном между регуляторами и участниками финансового рынка России и Индии, создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества двух стран, — подчеркнули в Центробанке.

Шубхама Шармы на Unsplash

Это второе зарубежное представительство Банка России; первое было открыто в Пекине в 2017 году. Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на этой неделе сообщал о планах по созданию подобных подразделений и в других странах.

Напомним, в ноябре 2024 года в Казани было открыто Генконсульство Индии, что стало важным шагом в развитии двусторонних отношений на региональном уровне. Инициатива по его созданию исходила от индийской стороны: премьер-министр Индии Нарендра Моди озвучил это предложение в октябре 2024 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Правительство утвердило это решение в начале сентября того же года.

Экономические показатели также свидетельствуют о растущем интересе: в 2024 году объем инвестиций из Индии в Татарстан составил около $100 тыс., а товарооборот достиг $360 млн.

Рената Валеева

