Силуанов заявил, что повышение НДС не отразится на россиянах
Министр финансов России назвал этот налог самым «безболезненным»
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что граждане страны не заметят последствий повышения налога на добавленную стоимость (НДС) благодаря жесткой денежно-кредитной политике. Такое заявление глава Минфина сделал в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС.
По словам Силуанова, НДС является наиболее безболезненным налогом, несмотря на то, что он включается в конечную цену товаров. Министр выразил уверенность, что в условиях действующей денежно-кредитной политики изменения в налоговой ставке останутся незаметными для населения.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении общей ставки НДС до 22% с 1 января 2025 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».