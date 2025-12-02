Новости экономики

Силуанов заявил, что повышение НДС не отразится на россиянах

19:09, 02.12.2025

Министр финансов России назвал этот налог самым «безболезненным»

Фото: Максим Платонов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что граждане страны не заметят последствий повышения налога на добавленную стоимость (НДС) благодаря жесткой денежно-кредитной политике. Такое заявление глава Минфина сделал в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС.

По словам Силуанова, НДС является наиболее безболезненным налогом, несмотря на то, что он включается в конечную цену товаров. Министр выразил уверенность, что в условиях действующей денежно-кредитной политики изменения в налоговой ставке останутся незаметными для населения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении общей ставки НДС до 22% с 1 января 2025 года.

Наталья Жирнова

