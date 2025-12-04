Бюджет России получил максимум налога на прибыль за 9 месяцев — рекордные 2,9 трлн рублей

Поступления выросли на 82% после повышения ставки с 20 до 25% с начала года

Фото: Михаил Захаров

За январь — сентябрь текущего года федеральный бюджет России получил 2,9 трлн рублей налога на прибыль — это максимум с мая 2013 года. Поступления выросли на 82% после повышения ставки с 20 до 25% с начала года.

Одновременно выросли и другие ключевые налоги: НДФЛ — на 87%, НДС — на 23%. Эксперты связывают динамику с повышением ставок, цифровизацией контроля, борьбой со схемами дробления бизнеса и ростом зарплат. План на год — 4,2 трлн рублей по налогу на прибыль. Аналитики считают его выполнимым, так как основные платежи обычно приходят в IV квартале. Однако рост может ограничить высокая ключевая ставка ЦБ (16,5%), дорогие кредиты, а также внешние факторы: снижение цен на энергоресурсы, санкции и ослабление мирового спроса.

Напомним, что в бюджет Татарстана в сентябре поступило 440 млрд рублей доходов, но налог на прибыль снизился из-за падения цен на нефть.

Наталья Жирнова