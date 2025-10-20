Догситтер и охранник в ЛДНР: кем планируют подработать казанцы этой осенью

В 2025 году около 90% россиян совмещают основную трудовую деятельность с рядом подработок

Фото: Максим Платонов

Несмотря на дефицит кадров в России, 90% россиян работают одновременно на двух и более работах. «Реальное время» выяснило, какие подработки сейчас доступны жителям Казани и сколько им готовы заплатить компании. Подробнее — в нашем материале.

«В Казани 41% опрошенных планируют найти подработку»

В 2025 году около 90% россиян совмещают несколько работ, что разрешено статьей 282 Трудового кодекса РФ. Если работник совмещает разные должности в одной компании — это называется внутренним совместительством, а если в разных компаниях — внешним.

— Главная причина поиска подработки — это деньги. Конечно, если есть много свободного времени, например у мам в декрете, это тоже может быть причиной, но финансовый вопрос все равно остается основным. Чаще всего подработку ищут студенты, потому что им сложно устроиться на основную работу, учитывая учебу. Пенсионеры тоже ищут подработку, но реже, часто из-за свободного времени. Молодые специалисты обычно ориентированы на основное место работы, — рассказала владелица кадрового агентства «Мой HR маяк» Юлия Гайнутдинова.

Осенью 2025 года в Казани, по данным платформы Ventra Go!, найти подработку планируют 41% опрошенных. Наиболее популярные сферы: ретейл — 23%, такси — 22%, онлайн-услуги — почти 21%. Средняя оплата за смену составляет от 1 500 до 6 000 рублей, в зависимости от вида деятельности.

— Прямо сейчас, до декабря, подработка будет очень сильно развита. Но так как собственники понимают, что нужно бизнес адаптировать, то компании начинают сужать штат и, возможно, будут переходить на аутсорсинг, но подработки это пока не будет касаться напрямую. Мы увидим все это к марту, потому что прогнозировать сложно: примут ли закон [о повышении НДС], не примут, что будут делать, в каком контексте, как это повлияет на бизнес, — отметила HR‑бизнес-партнер Александра Бондарева.

«Сейчас сотрудники нужнее, чем работа»

«Реальное время» обратилось к популярному в России сервису объявлений, чтобы изучить, какие предложения сейчас предлагают кандидатам. На сайте в разделе «подработка» находится 11 тысяч вакансий, но часть компаний находятся не в Казани, а предлагают работу вахтовым методом, преимущественно в Москве.

Заметно, что наибольшее количество вакансий приходится на сферу обслуживания (кассиры, повара, горничные) и транспорт (водители грузового и пассажирского транспорта, таксисты). Некоторые из них вообще не предполагают опыта, например водитель такси (за исключением водительского стажа и прав), горничная. Оплата за одну и ту же работу может значительно отличаться. Например, зарплата автомойщика доходит до 165 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если говорить честно, то сейчас сотрудники нужнее, чем работа. Сотрудники находятся в более выгодном положении, чем работодатели. Поэтому конкуренция скорее идет между соискателями, а не вакансиями. Мы, как руководители, стараемся взять человека, который хотя бы минимально нам подходит. Да и какая может быть стоимость подработки — 10, 15, 20, ну максимум 30 тысяч рублей? Особой конкуренции я здесь не вижу, — рассказала Гайнутдинова.

На сайте лидирует профессия кассира, по ней размещено 602 вакансии. Далее по убыванию популярности следует повар (519 объявлений), где часто требуются помощники или пиццамейкеры, при этом не всегда нужен опыт, а зарплаты в среднем составляют около 40 тыс. рублей при гибком графике. Также востребованы таксисты (290 объявлений). Почти столько же объявлений и для охранников (270 вакансий), которых ищут в ТЦ или на завод.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ненамного отстают водители грузового транспорта (260 объявлений). Пекарей ищут на подработку в 280 объявлениях, предлагая ночные смены или сменный график с зарплатой до 80 тыс. рублей в месяц. Водителей пассажирского транспорта ищут реже (111 объявлений), даже без опыта и на личном автомобиле, например для школьного автобуса, с фиксированным графиком и зарплатой от 60 тыс. рублей.

Горничным предлагается 59 вакансий с легкой подработкой в гостиницах с питанием или в посуточных квартирах с зарплатой от 20 тыс. рублей.

«Мы обычно предлагаем кандидатов из других регионов»

Кроме того, среди всех вакансий есть и одна необычная — зооняня, предлагающая гибкий график для догситтера, няни для передержки и выгула животных с зарплатой от 5 до 30 тыс. рублей.

Одна из наиболее прибыльных вакансий связана с работой на приграничных территориях. До 300 тысяч рублей предлагают охранникам в Курской области или ЛДНР. Откликнуться на вакансию на стратегических объектах прифронтовых территорий можно и без опыта.

скриншот видео с канала ТНВ

— Важно понимать, что Казань — более развитый город, и здесь более высокие зарплаты, даже на подработке. Когда ко мне обращаются заказчики, которым нужен удаленный сотрудник для подработки или частичной занятости, мы обычно предлагаем кандидатов из других регионов, где зарплатные ожидания ниже, — рассказала Гайнутдинова.

Специалисты также рассказали о типичных ошибках при выборе подработки:

Недостаточная проверка заказчика. Следует изучить компанию на порталах проверки контрагентов (срок деятельности, отзывы, долги, судебные дела). Незнание рыночных цен. Сравнивайте предлагаемую оплату со средней на рынке. Игнорирование договоренностей. Проверяйте оферту или заключайте договор с четким описанием условий работы, штрафов и порядка разрешения споров.

Пренебрежение репутацией. Поддерживайте высокий рейтинг и положительные отзывы.