Плановый бюджет Казани: никакого дефицита и 2/3 расходов на образование

Власти Казани озвучили первые параметры бюджета на 2026 год

Фото: Мария Зверева

Власти Казани озвучили первые параметры бюджета на 2026 год. Он, как и в предыдущие годы, планируется бездефицитным — доходы и расходы составят 59,1 млрд рублей. Основные параметры бюджета столицы Татарстана на 2026-й и его сравнение с показателем 2025-го — в материале «Реального времени».

Казань продолжает политику бездефицитного бюджета...



Мэр Казани Ильсур Метшин подписал постановление о назначении публичных слушаний по проекту решения Казанской городской думы «О бюджете муниципального образования города Казани на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Обсуждение пройдет 31 октября в 14:00 в большом зале заседаний по адресу улица Кремлевская, дом 3.

Согласно прогнозу, бюджет Казани в 2026—2028 годах будет бездефицитным. Приводим основные параметры.

Годы Доходы Расходы Резервный фонд исполкома Казани Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Татарстана 2026 59,1 млрд рублей 59,1 млрд рублей 112,5 млн рублей 20,3 млрд рублей 2027 61,6 млрд рублей 61,6 млрд рублей 112,5 млн рублей 20,6 млрд рублей 2028 66 млрд рублей 66 млрд рублей 112,5 млн рублей 22,5 млрд рублей

Верхний предел муниципального внутреннего долга Казани на начало 2027 и 2028 годов может составить 25 млрд рублей. К 1 января 2029 года он должен снизиться до 22,5 млрд рублей. На погашение будут ежегодно выделять по 393,5 млн рублей.



... однако к концу года дефицит все же может появиться

Стоить заметить, что параметры бюджета Казани неоднократно меняются в течение года. И, как правило, в сторону увеличения. Приводим сравнение (суммы указаны в млрд рублей).

Год Что выносили на общественные обсуждения 1 ноября 2024 года Что приняла Казгордума на заседании в конце декабря 2024 года Текущие параметры бюджета (последние изменения вносились 13 октября) Доходы Расходы Дефицит Доходы Расходы Дефицит Доходы Расходы Дефицит 2025 48,9 млрд 48,9 млрд - 50,1 млрд 50,1 млрд - 54,3 млрд 63,2 млрд 8,9 млрд 2026 50,6 млрд 50,6 млрд - 51,7 млрд 51,7 млрд - - - - 2027 53,8 млрд 53,8 млрд - 54,8 млрд 54,8 млрд - - - -

Таким образом, на середину октября, если сравнивать с утвержденным в конце 2024-го документом, доходы выросли на 4,2 млрд рублей, расходы — на 13,1 млрд рублей. Есть и дефицит, который собираются покрыть остатками средства бюджета города.

Напомним, депутаты Казгордумы решили увеличить расходы на содержание и ремонт социальных учреждений (1,09 млрд рублей), а также на мероприятия в сфере ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства (358 млн рублей).

Власти Казани надеются на 5-миллиардное увеличение доходов с НДФЛ

«Реальное время» сравнило бюджет на 2025 год, утвержденный в декабре 2024-го Казгордумой, и аналогичный документ на 2026 год, подготовленный к общественным обсуждениями. Так, прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы выросли с 31 до 38,8 млрд рублей. Полная структура представлена ниже.

Крупные источники дохода 2025 2026 Налог на доходы физических лиц 15,6 млрд 20,4 млрд Налоги на совокупный доход 6,1 млрд 6,6 млрд В том числе налог, взимаемый по упрощенной системы налогообложения 5,6 млрд 6 млрд Налог на имущество 5,9 млрд рублей 7 млрд В том числе налог на имущество физлиц и земельный налог 1,4 и 4,4 млрд 2,2 и 4,8 млрд Доходы от использования госимущества 1,6 млрд 1,8 млрд Доходы от продажи активов 590 млн 745 млн

Безвозмездные поступления из бюджета Татарстана увеличатся с 19,1 млрд в 2025-м до 20,3 млрд в 2026-м.

Самой крупной статьей расходов остается образование

Прогнозируемые расходы в 2026-м по сравнению с 2025-м вырастут с 50,1 до 59,1 млрд рублей. Как можно заметить из таблицы ниже, выросли практические все показатели. Самой крупной статьей расходов остается образование — она увеличивается на 6,5 млрд рублей.

Основные статьи расходов 2025 год 2026 год Образование 35,3 млрд 41,8 млрд Общегосударственные вопросы 3,8 млрд 4,6 млрд Национальная экономика 2,5 млрд 2,5 млрд В том числе дорожное хозяйство 2,2 млрд 2,3 млрд Жилищно-коммунальное хозяйство 1,7 млрд 2,1 млрд В том числе благоустройство 1,3 млрд 1,7 млрд Культура, кинематография 1,9 млрд 2,5 млрд Физическая культура и спорт 1,8 млрд 2 млрд Социальная политика 2,1 млрд 2,4 млрд

Тут же еще стоит выделить и другие расходы:

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 428,9 млн рублей (в том числе 40,9 млн на защиту населения от ЧС и 387,7 млн на обеспечение деятельности руководителей и сотрудников опорных пунктов охраны правопорядка).

Охрана окружающей среды — 106,9 млн (в том числе сбор, удаление отходов и очистка сточных вод — 89,3 млн).

В структуру расходов на благоустройство вошли уличное освещение (641,7 млн), содержание парков, скверов и набережных (147 млн), на образование — детсады (12,2 млрд), общее образование (17,5 млрд) и молодежная политика (623,7 млн).