Плановый бюджет Казани: никакого дефицита и 2/3 расходов на образование
Власти Казани озвучили первые параметры бюджета на 2026 год
Власти Казани озвучили первые параметры бюджета на 2026 год. Он, как и в предыдущие годы, планируется бездефицитным — доходы и расходы составят 59,1 млрд рублей. Основные параметры бюджета столицы Татарстана на 2026-й и его сравнение с показателем 2025-го — в материале «Реального времени».
Казань продолжает политику бездефицитного бюджета...
Мэр Казани Ильсур Метшин подписал постановление о назначении публичных слушаний по проекту решения Казанской городской думы «О бюджете муниципального образования города Казани на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Обсуждение пройдет 31 октября в 14:00 в большом зале заседаний по адресу улица Кремлевская, дом 3.
Согласно прогнозу, бюджет Казани в 2026—2028 годах будет бездефицитным. Приводим основные параметры.
|
Годы
|
Доходы
|
Расходы
|
Резервный фонд исполкома Казани
|
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Татарстана
|
2026
|
59,1 млрд рублей
|
59,1 млрд рублей
|
112,5 млн рублей
|
20,3 млрд рублей
|
2027
|
61,6 млрд рублей
|
61,6 млрд рублей
|
112,5 млн рублей
|
20,6 млрд рублей
|
2028
|
66 млрд рублей
|
66 млрд рублей
|
112,5 млн рублей
|
22,5 млрд рублей
Верхний предел муниципального внутреннего долга Казани на начало 2027 и 2028 годов может составить 25 млрд рублей. К 1 января 2029 года он должен снизиться до 22,5 млрд рублей. На погашение будут ежегодно выделять по 393,5 млн рублей.
... однако к концу года дефицит все же может появиться
Стоить заметить, что параметры бюджета Казани неоднократно меняются в течение года. И, как правило, в сторону увеличения. Приводим сравнение (суммы указаны в млрд рублей).
|
Год
|
Что выносили на общественные обсуждения 1 ноября 2024 года
|
Что приняла Казгордума на заседании в конце декабря 2024 года
|
Текущие параметры бюджета (последние изменения вносились 13 октября)
|
Доходы
|
Расходы
|
Дефицит
|
Доходы
|
Расходы
|
Дефицит
|
Доходы
|
Расходы
|
Дефицит
|
2025
|
48,9 млрд
|
48,9 млрд
|
-
|
50,1 млрд
|
50,1 млрд
|
-
|
54,3 млрд
|
63,2 млрд
|
8,9 млрд
|
2026
|
50,6 млрд
|
50,6 млрд
|
-
|
51,7 млрд
|
51,7 млрд
|
-
|-
|-
|-
|
2027
|
53,8 млрд
|
53,8 млрд
|
-
|
54,8 млрд
|
54,8 млрд
|
-
|-
|-
|-
Таким образом, на середину октября, если сравнивать с утвержденным в конце 2024-го документом, доходы выросли на 4,2 млрд рублей, расходы — на 13,1 млрд рублей. Есть и дефицит, который собираются покрыть остатками средства бюджета города.
Напомним, депутаты Казгордумы решили увеличить расходы на содержание и ремонт социальных учреждений (1,09 млрд рублей), а также на мероприятия в сфере ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства (358 млн рублей).
Власти Казани надеются на 5-миллиардное увеличение доходов с НДФЛ
«Реальное время» сравнило бюджет на 2025 год, утвержденный в декабре 2024-го Казгордумой, и аналогичный документ на 2026 год, подготовленный к общественным обсуждениями. Так, прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы выросли с 31 до 38,8 млрд рублей. Полная структура представлена ниже.
|
Крупные источники дохода
|
2025
|
2026
|
Налог на доходы физических лиц
|
15,6 млрд
|
20,4 млрд
|
Налоги на совокупный доход
|
6,1 млрд
|
6,6 млрд
|
В том числе налог, взимаемый по упрощенной системы налогообложения
|
5,6 млрд
|
6 млрд
|
Налог на имущество
|
5,9 млрд рублей
|
7 млрд
|
В том числе налог на имущество физлиц и земельный налог
|
1,4 и 4,4 млрд
|
2,2 и 4,8 млрд
|
Доходы от использования госимущества
|
1,6 млрд
|
1,8 млрд
|
Доходы от продажи активов
|
590 млн
|
745 млн
Безвозмездные поступления из бюджета Татарстана увеличатся с 19,1 млрд в 2025-м до 20,3 млрд в 2026-м.
Самой крупной статьей расходов остается образование
Прогнозируемые расходы в 2026-м по сравнению с 2025-м вырастут с 50,1 до 59,1 млрд рублей. Как можно заметить из таблицы ниже, выросли практические все показатели. Самой крупной статьей расходов остается образование — она увеличивается на 6,5 млрд рублей.
|
Основные статьи расходов
|
2025 год
|
2026 год
|
Образование
|
35,3 млрд
|
41,8 млрд
|
Общегосударственные вопросы
|
3,8 млрд
|
4,6 млрд
|
Национальная экономика
|
2,5 млрд
|
2,5 млрд
|
В том числе дорожное хозяйство
|
2,2 млрд
|
2,3 млрд
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1,7 млрд
|
2,1 млрд
|
В том числе благоустройство
|
1,3 млрд
|
1,7 млрд
|
Культура, кинематография
|
1,9 млрд
|
2,5 млрд
|
Физическая культура и спорт
|
1,8 млрд
|
2 млрд
|
Социальная политика
|
2,1 млрд
|
2,4 млрд
Тут же еще стоит выделить и другие расходы:
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 428,9 млн рублей (в том числе 40,9 млн на защиту населения от ЧС и 387,7 млн на обеспечение деятельности руководителей и сотрудников опорных пунктов охраны правопорядка).
- Охрана окружающей среды — 106,9 млн (в том числе сбор, удаление отходов и очистка сточных вод — 89,3 млн).
В структуру расходов на благоустройство вошли уличное освещение (641,7 млн), содержание парков, скверов и набережных (147 млн), на образование — детсады (12,2 млрд), общее образование (17,5 млрд) и молодежная политика (623,7 млн).
