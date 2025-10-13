Итоги сессии Казгордумы: исполком оставили за Гафаровым, бюджет увеличили на 2 млрд рублей

Дефицит бюджета превысил 8,9 млрд рублей — он будет полностью покрыт за счет остатков средств городской казны.

Фото: Айдар Раманкулов

В Казани прошла очередная сессия городской думы, в ходе которой депутаты назначили нового руководителя Исполкома, скорректировали бюджет и приняли ряд важных решений в сфере ЖКХ, благоустройства и социальной политики. Ключевой темой обсуждения стали проблемы изношенной коммунальной инфраструктуры, требующие многомиллиардных вложений. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новый глава исполкома и его приоритеты

Центральным событием сессии стало избрание руководителя исполкома Казани. На пост претендовали три кандидата: Марат Махмутов, Станислав Сорокин и действующий руководитель Рустам Гафаров. После презентаций программ и ответов на вопросы депутатов единогласным решением думы на эту должность был назначен Рустам Гафаров.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

В своем выступлении Гафаров, имеющий почти 20-летний опыт работы в мэрии, обозначил ключевые направления работы на ближайшие пять лет. Среди них — сбалансированное развитие городской агломерации в рамках программы «Большая Казань», решение проблемы дисбаланса между центром и периферией, а также масштабная модернизация инфраструктуры.

— Нам предстоит реализация очень востребованной горожанами программы «Казань — город на воде». Планируем масштабировать и достичь максимальной эффективности в системе раздельного сбора мусора, — заявил новый глава исполкома.

скриншот трансляции заседания Казгордумы

Особый акцент он сделал на плачевном состоянии коммунальных сетей, где процент износа превышает 70%. Приоритетом будет участие в республиканской программе модернизации коммунальной инфраструктуры и привлечение федеральных средств.

Коммунальный кризис: сети просят 127 миллиардов

Проблемам жилищно-коммунального хозяйства была посвящена значительная часть сессии. Кандидат в главы исполкома Марат Махмутов привлек внимание к критическому состоянию сетей водоснабжения и канализации.

— Для приведения водопроводных канализационных сетей в нормативное состояние требуется более 127 млрд рублей, — констатировал он. — Система функционирует фактически в аварийном режиме, на ликвидацию течей ежедневно поступает 40—50 заявок.

Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и в теплоснабжении: сети изношены на 60%, половина из 127 котельных и 27 центральных тепловых пунктов нуждаются в реконструкции.

скриншот трансляции заседания Казгордумы

Не менее остро стоит вопрос городского благоустройства. С критикой ситуации выступил и другой кандидат — Станислав Сорокин, уроженец Башкортостана, директор МУП «Городские мосты». Он указал на хроническое недофинансирование содержания улиц и дорог города.

— Чтобы увеличить кратность операций и результативность работы, минимально необходимо 5,7 млрд рублей, — заявил Сорокин. — Возможности бюджета города исчерпаны, значит, помощь здесь может и должна поступать от Республики Татарстан.

Он также отметил, что износ спецтехники превышает 60%, а предприятия вынуждены ремонтировать автопарк своими силами. Еще одна проблема — использование устаревшей пескосоляной смеси вместо современных реагентов. По словам Сорокина, смесь относится ко 2-му, более опасному классу вредности, засоряет ливневую канализацию и вредит зеленым насаждениям. Он предложил поэтапный переход на реагенты, что потребует дополнительно 1,3 млрд рублей в год.

скриншот трансляции заседания Казгордумы

Финансы: бюджет увеличен на социальные нужды и ЖКХ

После кадровых изменений депутаты утвердили изменения в бюджет Казани на 2025 год и плановый период 2026— 2027 годов. С докладом выступил начальник финансового управления Ирек Мухаметшин.

Основанием для внесения изменений стал рост доходов. Как сообщил докладчик, за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, а также использования остатков средств бюджета на начало года, появилась возможность увеличить расходы на 2,3 млрд рублей.

Депутаты утвердили направление этих средств на следующие ключевые статьи:

Содержание и ремонт муниципальных учреждений — 1,09 млрд рублей . Это самая крупная добавка, которая пойдет на поддержание инфраструктуры школ, детских садов, больниц и других социальных объектов;

. Это самая крупная добавка, которая пойдет на поддержание инфраструктуры школ, детских садов, больниц и других социальных объектов; Мероприятия в сфере ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства — 358 млн рублей. Эти средства предназначены для решения острых проблем, озвученных кандидатами на пост главы исполкома, — частичного ремонта коммунальных сетей и содержания улично-дорожной сети;

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выполнение требований и предписаний надзорных органов — 313 млн рублей;

Текущий и капремонт, строительство и реконструкция учреждений — 121 млн рублей;

Общегородские мероприятия — 52 млн рублей;

Мероприятия по изъятию земельных участков — 37,81 млн рублей;

Оплата исполнительных листов — 20 млн рублей;

Подготовка техпланов сетей водоснабжения и водоотведения — 20 млн рублей. Эта статья напрямую связана с проблемой изношенных коммуникаций и является первым шагом к их модернизации;

Эта статья напрямую связана с проблемой изношенных коммуникаций и является первым шагом к их модернизации; Возмещение затрат по восстановлению состояния окружающей среды — 11 млн рублей;

Транспортная безопасность — 9,71 млн рублей.

В результате этих изменений общий объем бюджета Казани на 2025 год по доходам составит 54,4 млрд рублей, а по расходам — 63,3 млрд рублей. Дефицит бюджета запланирован в размере 8,9 млрд рублей, который будет полностью покрыт за счет остатков средств городской казны.

скриншот трансляции заседания Казгордумы

Обновление правового поля города

Помимо ключевых решений, депутаты провели работу по актуализации местной нормативной базы, приняв ряд поправок для приведения в соответствие с федеральным законодательством.

Отмена устаревших тарифов

Было отменено решение 2009 года об тарифах на ритуальные услуги. Как пояснил Марат Ишкин, начальник Управления по организации ритуальных услуг города, устаревшие тарифы создавали проблемы при выплате пособий на погребение, так как не отражали реальную стоимость услуг;

Было отменено решение 2009 года об тарифах на ритуальные услуги. Как пояснил Марат Ишкин, начальник Управления по организации ритуальных услуг города, устаревшие тарифы создавали проблемы при выплате пособий на погребение, так как не отражали реальную стоимость услуг; Адаптация закона об инициативных проектах

Внесены изменения в связи с новым федеральным законом. Булат Алеев, руководитель Аппарата Исполкома сообщил, что из регламента исключены положения о конференциях граждан, поскольку эта форма больше не предусмотрена;

Внесены изменения в связи с новым федеральным законом. Булат Алеев, руководитель Аппарата Исполкома сообщил, что из регламента исключены положения о конференциях граждан, поскольку эта форма больше не предусмотрена; Реорганизация комиссий по делам несовершеннолетних

Ирина Смирнова, начальник управления соцполитики, доложила об утверждении составов одной городской и четырех районных комиссий по делам несовершеннолетних, что требуется при новом созыве думы;

Ирина Смирнова, начальник управления соцполитики, доложила об утверждении составов одной городской и четырех районных комиссий по делам несовершеннолетних, что требуется при новом созыве думы; Уточнение функций управления рекламой

Начальник Управления наружной рекламы и информации, Аскар Багудинов, представил поправки, уточняющие полномочия Управления наружной рекламы в соответствии с федеральными законами;

Начальник Управления наружной рекламы и информации, Аскар Багудинов, представил поправки, уточняющие полномочия Управления наружной рекламы в соответствии с федеральными законами; Социальная ипотека

Утвержден список из 13 семей, нуждающихся в неотложной поддержке по программе социальной ипотеки. Ранее такая возможность уже была предоставлена 27 семьям.

Все проекты решений получили положительное заключение комиссии по законности и были приняты единогласно.

