Казань заняла пятое место по росту цен на новостройки среди крупных городов России

Наибольший рост цен на «квадрат» зафиксирован в Севастополе (+33,9%)

Фото: Максим Платонов

Несмотря на высокие ипотечные ставки, Казань вошла в пятерку городов с наибольшим ростом цен на новостройки. Квадратный метр в новых домах столицы Татарстана подорожал на 12,9% за год (с октября 2024 года), достигнув 245 905 рублей, согласно исследованию федерального портала «МИР КВАРТИР».

Наибольший рост цен на «квадрат» зафиксирован в Севастополе (+33,9%), Магнитогорске (+32,3%), Кургане (+28%) и Нижнем Тагиле (+25,8%). Москва прибавила 12,8%, Санкт-Петербург — 10,2%.

В целом по стране средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 10,3% и составила 151 514 рублей. Средняя стоимость квартиры в новостройках Казани увеличилась на 13,7% и составила 12 147 791 рубль.

— Предложение новостроек сократилось с октября 2024 года на 24%. Высокая ключевая ставка сделала свое дело: выход новостроек на рынок замедлился, — говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». — Однако даже в условиях весьма ограниченной льготной ипотеки цены смогли вырасти. Это говорит о высоком спросе на строящееся жилье.

Анастасия Фартыгина