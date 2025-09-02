В Казани ипотека стала в три раза дороже аренды жилья

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Казани в августе составила 242,4 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 197,5 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани ипотечный взнос за однокомнатную квартиру в среднем составляет 94,3 тыс. рублей в месяц, что в 3,1 раза превышает плату за аренду, которая составляет около 30 тыс. рублей. Это ставит столицу Татарстана на один уровень с Москвой по разнице между ипотечными и арендными платежами, сообщили РБК «Татарстан».

В Москве ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру стоимостью 14,1 млн рублей достигает 187,2 тыс. рублей, в то время как аренда обходится в среднем в 60 тыс. рублей. Санкт-Петербург также демонстрирует значительную разницу: ипотека на однушку стоимостью 8,8 млн рублей составляет 116,8 тыс. рублей, тогда как аренда — около 40 тыс. рублей.

Согласно данным РБК «Татарстан», количество выданных ипотек в первом полугодии 2025 года сократилось на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В республике было выдано примерно 11,3 тыс. ипотек на сумму 49,7 млрд рублей.

Напомним, что в Татарстане наблюдается значительный рост просроченной ипотечной задолженности. По данным Банка России, в июле 2025 года общая задолженность населения по ипотеке выросла на 0,7%, достигнув 22,3 трлн рублей.



Анастасия Фартыгина