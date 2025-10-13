«А говорят, что деньги дорогие!»: Минэкономики Татарстана спрогнозировало рост инвестиций

Вице-спикер Госсовета Татарстана критически отнесся к прогнозу социально-экономического развития РТ на 2026 год, подготовленному Минэкономики

Фото: Динар Фатыхов

«Бюджет — это отражение экономики. Но главное — на какой базе его создавать. Инвестиционный потенциал Татарстана на следующий год — 1,7 трлн рублей, эту вашу цифру я запомнил. А говорят, что деньги дорогие или их вовсе нет!», — изумлялся вице-спикер Госсовета республики Марат Ахметов после оглашения прогноза социально-экономического развития республики на 2026—2027 годы. Минэкономики Татарстана как обычно заложило в его основу консервативный сценарий роста экономики, но закрепило в нем феерический рост частных инвестиций в 15—20%. Минфин РТ оказался в оценках прагматичнее: «кормить» бюджет придется за счет НДФЛ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никакой рецессии

В парламенте Татарстана началось прохождение проекта республиканского бюджета на 2026—2028 годы. Его суть сводится к абсолютному отрицанию вероятности наступления рецессии в экономике. По крайней мере, в будущем году. Министерство экономики РТ огласило прогноз социально-экономического развития, в котором заложило на будущий год темп роста экономики в 102,1%, но в последующие два года называть динамику развития почему-то не стало. Это немного смутило. Обычно приводятся три цифры последовательно на трехлетку, чтобы видеть перспективу.

Впрочем, исходные 102,1% — достаточно оптимистичная цифра, ниже которой «упасть» нестрашно. К примеру, в пандемию эксперты ведомства не боялись закладывать рост в пределах одного процента. Эти цифры не пугали, так как имели свойство не сбываться. «Осторожно, прогноз!», — объясняют остряки.

Председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов с первых минут дал понять, что в республике устойчивый рост экономики продолжится. «Прогноз формируется в условиях экономических рисков, связанных с санкционным давлением на нашу страну. Несмотря на это ожидается сохранение устойчивого роста экономики Татарстана», — сообщил он. По его словам, в ключевых отраслях продолжится движение, занятость среди населения не вызывает беспокойства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Химия и ОПК в лидерах роста

Основные контуры прогноза социально-экономического развития обозначил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин. Здесь он снова отошел от давней практики. Вместо детального описания экономического прогноза на 2026 год, он перешел к изложению текущей ситуации.

С начала года ВРП республики увеличился на 2,9% и составил 3,7 трлн рублей, сообщил Пелевин. По его словам, прирост обеспечили обрабатывающие производства, нефтехимия и машиностроение (плюс почти 40%), то есть ОПК. Из слайдов следовало, что промышленное производство выросло на 11%. Заметный вклад в рост экономики внесли также сельское хозяйство и рост потребительского кредитования, добавил он. Общий индекс роста промышленности — около 7%, заметил позже вице-спикер Марат Ахметов.

Разрыв в темпах роста между ключевыми отраслями действительно заметный. По прогнозу Минэкономики РТ, самый большой рост ожидается в химической промышленности — на 9% (до 5,66 трлн рублей), а в нефтедобыче продолжится снижение — на 1,6%. В результате рост ВРП по итогам года оценивается в 102,4%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исходя из этого, Минэкономики спрогнозировало рост ВРП на 2026 год в пределах 102,1% — до 5,7 трлн рублей, сообщил Пелевин. Но тут производство может упасть до 101,7% — до 5,9 трлн рублей. Нефтедобыча практически не обещает роста, зато подъем на 9% может случиться в автопроме (после спада 2025 года). «Строительство — 101,8%, сельское хозяйство — 101,5%, прогнозируется умеренный рост потребительской активности, оборот розничной торговли — 102,8—103%», — добавил Пелевин.

Преференции как способ сократить издержки

Другой источник экономического роста Минэкономики РТ видит в преференциальных режимах. «ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис» привлекли более 460 млрд рублей инвестиций. В этом году еще 40 млрд рублей», — доложил замминистра Олег Пелевин. — Еще 147 резидентов работают в ТОР, ими вложено более 86 млрд рублей».

Минэкономики настроено и дальше продолжать работать в этом направлении. «Сейчас важно поддерживать высокий уровень инвестиционной активности. Преференциальные режимы помогают комплексно и системно снижать издержки для бизнеса», — заявил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сейчас идет процесс наполнения резидентами новой ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе, напомнил Пелевин. Ее инициатором выступила «Татнефть». Они специализируются на биотехнологиях. Инвестиции оцениваются в 15,4 млрд рублей. На слайдах были раскрыты первые шесть резидентов. Среди них — «Полихим. Заинск», «Биоволокно», «Инлипор-Фарм».

Большие надежды связаны с промпарками, и тут есть хорошие новости для УК частных парков. По словам Пелевина, федеральные власти возобновили программу по поддержке промпарков по линии МСП. «Спрос на продукцию МСП стимулируется через республиканский маркетинговый центр. По итогам девяти месяцев больше 9 тысяч предприятий получили выручку 162 млрд рублей», — доложил он.

Марат Ахметов: можно ли обеспечить рост в следующем году?

Министерство финансов Татарстана представило базовые параметры бюджета РТ на 2026 год. Доходы ожидаются в объеме 498,2 млрд, расходы — 512 млрд рублей, дефицит — 13,8 миллиарда, сообщила замминистра финансов Алла Анфимова. Основным доходным источником республиканской казны станет НДФЛ, его сборы составят 235,9 млрд рублей. Вторым по величине станет налог на прибыль. Сборы прогнозируются в 130 млрд рублей. Еще 100 млрд рублей прогнозируется собрать по акцизам (51,1 млрд) и по налогу на имущество — 44,6 млрд рублей плюс неналоговые доходы в 37,5 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вице-спикер Госсовета Марат Ахметов настороженно отнесся к прогнозу. «Бюджет — это понятно, что это отражение экономики. Какая экономика, такой и бюджет. Но главное, на какой базе его создавать. Инвестиционный потенциал Татарстана на следующий год — 1,7 трлн рублей. А говорят, что деньги дорогие или их вовсе нет!», — изумлялся он.

Критически отозвался он и о возможности роста в промышленности. «Не знаю, насколько тяжело промышленности, потому что у них рост в этом году — почти 7%. Как обеспечить рост в следующем году [имея такую базу]? Они, наверное, и сами не знают», — засомневался Марат Ахметов.