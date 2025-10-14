Мусорной горы хозяева: почему регоператоры не спешат покупать новые МСЗ
На прошлой неделе стало известно, что около Иннополиса появится завод по производству оборудования для мусоросжигательных заводов. Стоимость базовой версии под ключ составит ориентировочно 250 миллионов рублей. И даже в этой комплектации МСЗ способен почти полностью решить мусорную проблему столицы. И пока мусорные регоператоры в лице УК ПЖКХ и «Гринты» не готовы покупать его, мэрия если не присматривается, то точно не отрицает его появления в случае доказанной эффективности. Подробнее — в материале «Реального времени».
Казань должна избежать мусорного коллапса во что бы то ни стало
— Земельные ресурсы города не беспредельны. Задача — снизить количество образования и накопления отходов в городе во избежание мусорного коллапса в недалеком будущем, — поставил задачу властям города на ближайшие пять лет вновь избранный руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на II сессии Казгордумы.
Вообще, задача по борьбе с мусором в Казани коррелируется со Стратегией развития столицы Татарстана. Напомним, что в июне этого года на сессии Казгордумы анонсировали программу, по которой Казань должна решить проблему утилизации до 2030 года. То есть как раз в те сроки, которые и обозначил Гафаров. Тогда же озвучили данные, что ежедневно казанцы генерируют от 1,5 до 2 тыс. тонн мусора различных фракций.
По данным местного регоператора, в настоящее время только 10—11% твердых коммунальных отходов направляются на сортировку, а на переработку попадает всего 5,1%. Остальная масса захоранивается на полигонах. Таким образом, система обращения с отходами потребует существенной модернизации. К 2030 году планируется достичь 100% сортировки отходов и 25% их переработки. Для этого предполагается создать благоприятные условия для развития отрасли переработки и вдвое увеличить количество точек приема вторичного сырья.
Спасет ли Казань и Закамье появление мусоросжигательных заводиков малой мощности?
На прошлой неделе стало известно, что в Казани пройдут общественные слушания по возможности появления вблизи Иннополиса завода по производству оборудования и комплектующих для мусоросжигательных заводов малой мощности. Речь идет о комплексе «Нефрит-Р», который позволит перерабатывать отходы различных категорий, включая промышленные и коммерческие отходы III—IV классов опасности, коммунальные бытовые отходы, медицинские отходы лечебных учреждений. Максимальная производительность одной установки достигает 1 500 килограммов сырья в час, причем рабочие режимы позволяют эксплуатировать оборудование непрерывно в течение 8 000 часов ежегодно.
Таким образом, речь идет о возможности приобретения завода, максимальная ежечасная производительность которого сопоставима с ежедневным количеством производимого в Казани мусора.
По его словам, производственный цикл после получения всех разрешительных документов занимает около четырех месяцев. Этот срок включает изготовление оборудования с необходимыми запасами.
Регоператоры не торопятся покупать «конкурента», а вот мэрия — за
В регоператоре «Гринта», обслуживающем Закамье, «Реальному времени» заявили, что, согласно территориальной схеме, утвержденной Кабмином Татарстана, на территории Восточной зоны не предусмотрено строительство объектов с использованием оборудования по сжиганию ТКО.
А что со старым МСЗ около Осиново?
Напомним, что в 2019 году в России началась реализация крупного проекта по строительству мусоросжигательных заводов. Ключевыми объектами должны были стать завод в Казани с проектной мощностью 550 тысяч тонн отходов в год и четыре аналогичных предприятия в Московской области. Проект изначально финансировался исключительно из частных источников и кредитных средств, без привлечения государственного бюджета. Первоначальные планы предусматривали запуск казанского МСЗ к концу 2022 года.
Однако реализация проекта столкнулась с серьезными задержками. Сроки ввода завода в эксплуатацию неоднократно переносились. Сначала запуск отложили до конца 2025 года, а впоследствии — до конца 2026 года.
Ситуация достигла кульминации на встрече главы Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова с президентом России Владимиром Путиным. Чемезов объявил о временной приостановке строительства заводов. Основной причиной заморозки проекта стали высокие процентные ставки по кредитам.
Руководство компании рассматривает два сценария возобновления проекта: снижение кредитных ставок или получение государственной поддержки. В настоящее время ведутся переговоры с банками о возможности предоставления льготных кредитных условий. При этом часть финансирования планируется обеспечить за счет собственных средств компании.
