Мусорной горы хозяева: почему регоператоры не спешат покупать новые МСЗ

Стоимость базовой версии под ключ составит ориентировочно 250 миллионов рублей. И завод способен почти полностью решить мусорную проблему столицы

Фото: Мария Зверева

На прошлой неделе стало известно, что около Иннополиса появится завод по производству оборудования для мусоросжигательных заводов. Стоимость базовой версии под ключ составит ориентировочно 250 миллионов рублей. И даже в этой комплектации МСЗ способен почти полностью решить мусорную проблему столицы. И пока мусорные регоператоры в лице УК ПЖКХ и «Гринты» не готовы покупать его, мэрия если не присматривается, то точно не отрицает его появления в случае доказанной эффективности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казань должна избежать мусорного коллапса во что бы то ни стало

— Земельные ресурсы города не беспредельны. Задача — снизить количество образования и накопления отходов в городе во избежание мусорного коллапса в недалеком будущем, — поставил задачу властям города на ближайшие пять лет вновь избранный руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на II сессии Казгордумы.

Вообще, задача по борьбе с мусором в Казани коррелируется со Стратегией развития столицы Татарстана. Напомним, что в июне этого года на сессии Казгордумы анонсировали программу, по которой Казань должна решить проблему утилизации до 2030 года. То есть как раз в те сроки, которые и обозначил Гафаров. Тогда же озвучили данные, что ежедневно казанцы генерируют от 1,5 до 2 тыс. тонн мусора различных фракций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным местного регоператора, в настоящее время только 10—11% твердых коммунальных отходов направляются на сортировку, а на переработку попадает всего 5,1%. Остальная масса захоранивается на полигонах. Таким образом, система обращения с отходами потребует существенной модернизации. К 2030 году планируется достичь 100% сортировки отходов и 25% их переработки. Для этого предполагается создать благоприятные условия для развития отрасли переработки и вдвое увеличить количество точек приема вторичного сырья.

Спасет ли Казань и Закамье появление мусоросжигательных заводиков малой мощности?

На прошлой неделе стало известно, что в Казани пройдут общественные слушания по возможности появления вблизи Иннополиса завода по производству оборудования и комплектующих для мусоросжигательных заводов малой мощности. Речь идет о комплексе «Нефрит-Р», который позволит перерабатывать отходы различных категорий, включая промышленные и коммерческие отходы III—IV классов опасности, коммунальные бытовые отходы, медицинские отходы лечебных учреждений. Максимальная производительность одной установки достигает 1 500 килограммов сырья в час, причем рабочие режимы позволяют эксплуатировать оборудование непрерывно в течение 8 000 часов ежегодно.

Таким образом, речь идет о возможности приобретения завода, максимальная ежечасная производительность которого сопоставима с ежедневным количеством производимого в Казани мусора.

— Базовая стоимость установки производительностью 1000 кг в час составляет 130 миллионов рублей. Эта цена включает только само оборудование без учета затрат на строительство и проектирование площадки. Полный комплекс, включающий строительство площадки, проектирование и оборудование, оценивается в сумму до 250 миллионов рублей, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор НПО «Нефрит» Эдуард Вилищук.

По его словам, производственный цикл после получения всех разрешительных документов занимает около четырех месяцев. Этот срок включает изготовление оборудования с необходимыми запасами.

Регоператоры не торопятся покупать «конкурента», а вот мэрия — за

— В планах [приобретать оборудование этого завода] нет, — заявил в ответ на вопрос «Реального времени» о планах по приобретению микро-МСЗ генеральный директор УК ПЖКХ Евгений Чекашов.

В регоператоре «Гринта», обслуживающем Закамье, «Реальному времени» заявили, что, согласно территориальной схеме, утвержденной Кабмином Татарстана, на территории Восточной зоны не предусмотрено строительство объектов с использованием оборудования по сжиганию ТКО.

— Мы обязательно рассмотрим [интеграцию], если это эффективное оборудование. Говорить [о скором появлении пока рано], надо изучить вопрос. Но все прекрасно понимают, что тема обращения с отходами очень важная, и мы, конечно, будем рассматривать варианты, хорошие попытки партнеров, — заявил вновь избранный руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

А что со старым МСЗ около Осиново?

Напомним, что в 2019 году в России началась реализация крупного проекта по строительству мусоросжигательных заводов. Ключевыми объектами должны были стать завод в Казани с проектной мощностью 550 тысяч тонн отходов в год и четыре аналогичных предприятия в Московской области. Проект изначально финансировался исключительно из частных источников и кредитных средств, без привлечения государственного бюджета. Первоначальные планы предусматривали запуск казанского МСЗ к концу 2022 года.

Однако реализация проекта столкнулась с серьезными задержками. Сроки ввода завода в эксплуатацию неоднократно переносились. Сначала запуск отложили до конца 2025 года, а впоследствии — до конца 2026 года.

взято с сайта tatarstan.ru

Ситуация достигла кульминации на встрече главы Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова с президентом России Владимиром Путиным. Чемезов объявил о временной приостановке строительства заводов. Основной причиной заморозки проекта стали высокие процентные ставки по кредитам.

Руководство компании рассматривает два сценария возобновления проекта: снижение кредитных ставок или получение государственной поддержки. В настоящее время ведутся переговоры с банками о возможности предоставления льготных кредитных условий. При этом часть финансирования планируется обеспечить за счет собственных средств компании.