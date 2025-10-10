Около Иннополиса построят завод по производству мусоросжигательных заводов

Курирующие министерства не высказали запретов по поводу его появления

Фото: скриншот документации ОВОС КТОУОС "Нефрит-Р"

Завод по производству заводов

В Татарстане планируется появление завода по производству оборудования для мусоросжигательных заводов. Разработчиком выступает ООО «НПО «НЕФРИТ». Как рассказал «Реальному времени» генеральный директор компании Эдуард Вилищук, проект не предполагает строительства мусоросжигательного комплекса в Верхнеуслонском районе — на указанной территории будет располагаться только производственная база для изготовления оборудования, а не МСЗ.

— На данный момент интерес к проекту проявили только представители Надыма. От Татарстана запросов пока не поступало, — отметил Вилищук.

Вместе с тем республиканские Минсельхоз и Минлесхоз не высказали запретов на размещение производства в указанной локации — возле н.п. Набережные Моркваши.

По словам гендиректора компании, оборудование планируется к размещению по всей России и за рубежом. Одна из установок, как отметил Вилищук, уже собирается и отправится в Надым (ЯНАО, — прим. ред.).



Говоря о самом оборудовании, стоит отметить, что комплекс «НЕФРИТ-Р» позволяет перерабатывать отходы различных категорий, включая промышленные и коммерческие отходы III—IV классов опасности, коммунальные бытовые отходы, медицинские отходы лечебных учреждений. Максимальная производительность одной установки достигает 1 500 килограммов сырья в час, причем рабочие режимы позволяют эксплуатировать оборудование непрерывно в течение 8 000 часов ежегодно.

Обещанного больше шести лет ждут

В 2019 году стартовала реализация масштабного проекта по строительству мусоросжигательных заводов (МСЗ) в России. В рамках программы планировалось возвести один завод в Казани и четыре аналогичных объекта в Московской области. Финансирование проекта осуществлялось исключительно за счет частных инвестиций и кредитных средств без привлечения бюджетных денег.

Первоначально запуск казанского МСЗ мощностью 550 тысяч тонн отходов в год планировался на конец 2022 года. Однако из-за возникших проблем сроки неоднократно переносились. Сначала запуск отложили до конца 2025 года, а затем — до конца 2026 года.

На недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объявил о приостановке строительства. Причиной заморозки проектов стали высокие процентные ставки по кредитам. Чемезов сообщил, что реализация проектов будет возобновлена при снижении ставок или появлении государственной поддержки. В настоящее время компания ведет переговоры с банками о возможности получения льготных кредитов, часть финансирования планируется покрыть за счет собственных средств.

