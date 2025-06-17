Казань собирается стать экологической столицей России

В планах пересадить всех на общественный транспорт, сортировать мусор и думать «экологично»

Депутаты Казгордумы утвердили новую Стратегию развития города до 2030 года. В планах — увеличение количества пассажиров общественного транспорта с 20 до 45%, модернизация автопарка и фокусировка на «зеленом» автопроме — автобусах на газе или электричестве. Вместе с тем казанцы должны перейти на 100%-ный раздельный сбор мусора, из плюсов — они сами заявляют о готовности к этому. Подробности в материале «Реального времени».



Власти Казани обеспокоены количеством мусора на одного жителя

Стратегия устойчивого развития Казани до 2030 года представляет собой документ объемом 280 страниц. Он был разработан по поручению мэра города Ильсура Метшина. Презентация стратегии состоялась под руководством директора агентства «Команда» Валерии Маршаловой.

— Берем новую экологическую «штангу», которую мы можем поднять только с нашими жителями. Давайте и эту дорогу проходить вместе. 434 килограмма мусора образует один житель города в год! Давайте каждый год это анализировать и каждый день этим заниматься, — отметил значимость документа мэр Казани.

Стратегия была подготовлена семью городскими командами с участием сотен представителей городских сообществ, бизнеса, научной сферы и др. В процессе работы проведено 90 глубинных интервью, организовано 30 стратегических сессий и два массовых онлайн-опроса. Документ анализирует текущую ситуацию и описывает целевые показатели по различным сферам городской жизни.

По результатам опроса на портале госуслуг, которые привела команда Маршаловой, жители определили три главные экологические проблемы города. Наибольшее беспокойство у горожан вызывают вопросы переработки отходов и их утилизации, загрязнение воздуха в городской среде, а также состояние и чистота водоемов. На решение этих проблем и направлена стратегия.

Увеличить показатель переработки мусора за пять лет

Основной акцент сделан на экологическом благополучии города. Планируется значительное увеличение процента озеленения территории с текущих 32,7% до 39% в течение следующих 10 лет. Особое внимание уделяется проблеме отходов: ежедневно в городе образуется от 1,5 до 2 тысяч тонн отходов. Согласно опросам, 20% горожан уже сортируют отходы и придерживаются принципов разумного потребления. Еще 55% опрошенных считают, что их личный вклад в экологическое состояние города имеет значение. Стратегия ставит амбициозную задачу увеличить эти показатели до 40% и 85% соответственно.

По данным местного регоператора, в настоящее время только 10—11% твердых коммунальных отходов направляются на сортировку, а на переработку попадает всего 5,1%. Остальная масса захоранивается на полигонах. Таким образом, система обращения с отходами потребует существенной модернизации.

К 2030 году планируется достичь 100% сортировки отходов и 25% их переработки. Для этого предполагается создать благоприятные условия для развития отрасли переработки и вдвое увеличить количество точек приема вторичного сырья.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

«Зеленый» общественный транспорт как способ очистить воздух

В городе работает 608 единиц автобусного парка, из которых 330 функционируют на газомоторном топливе. Также в эксплуатации находятся 90 трамваев и 145 троллейбусов. Стратегическая цель — увеличить долю жителей, пользующихся общественным транспортом, с текущих 30% до 45% к 2030 году. Это должно существенно снизить экологическую нагрузку на городской воздух и улучшить качество жизни горожан. То есть решить одну из тех проблем, на которую и жалуются казанцы.

По данным Министерства экологии Татарстана за 2024 год, автомобильный транспорт генерирует 70% всех выбросов загрязняющих веществ. Общий объем выбросов составляет 40,6 тысячи тонн при количестве автомобилей в 485 тысяч единиц. Для улучшения ситуации планируется увеличить количество автобусов на газомоторном топливе и внедрить электробусы.

Из плюсов — Казань стартует не с нуля

Казань демонстрирует высокие результаты в сфере устойчивого развития. По итогам 2024 года город занял третье место в России по качеству городской среды и получил престижный рейтинг ESG-AA от агентства «Эксперт РА». Этот рейтинг подтверждает очень высокий уровень реализации и планирования практик в области устойчивого развития с прогнозом по рейтингу «стабильный».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Социальная сфера также показывает позитивные изменения. Средняя продолжительность жизни горожан достигла 76,5 года. Особое внимание уделяется поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья — 36% трудоспособных жителей с инвалидностью успешно трудоустроены.

Так называемой дорожной карты (или алгоритма) пока нет. Документ скорее демонстрирует вектор развития, а не конкретный план действий. Разработкой последнего предстоит заниматься профильным комитетам исполкома Казани. Тем не менее тот факт, что Казань должна не просто подтвердить свое звание города, получившего почетное место в рейтинге ESG, был принят депутатами единогласно. Возможно, у Казани скоро появится новое название — «Экологическая столица России».

