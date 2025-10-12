Новости спорта

Секреты большинства Шафранова и «летний» хоккей Гатиятулина: как «Ак Барс» обыграл ЦСКА

22:00, 12.10.2025

Казанские «барсы» продолжают октябрьскую победную серию

Секреты большинства Шафранова и «летний» хоккей Гатиятулина: как «Ак Барс» обыграл ЦСКА
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» переиграл в Москве ЦСКА со счетом 3:2 и продолжил победную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина укрепилась на пятой строчке Восточной конференции, одержав четыре победы подряд в чемпионате. При этом в семи последних матчах казанцы проиграли лишь однажды. Как «Ак Барсу» удалось выйти из сентябрьского пике — в материале «Реального времени».

Работа Шафранова уже дает результат?

«Ак Барс» после домашней серии сменил тренера по большинству. Вместо Алексея Тертышного в тренерский штаб Гатиятулина вошел Константин Шафранов. У нового тренера казанцев есть статус одного из лучших в Лиге по этому компоненту. Пару сезонов назад он с омским «Авангардом» выиграл Кубок Гагарина, после этого его переманили в Санкт-Петербург, где специалист помогал Роману Ротенбергу.

взято с сайта ak-bars.ru

Замена Тертышного напрашивалась. По реализации большинства «Ак Барс» шел внизу таблицы, используя всего 11,1% попыток. Гатиятулин долго бился за своего помощника, но в итоге сдался. Тем более был высокий риск того, что другие команды перехватят на рынке свободных тренеров чуть ли не единственного классного специалиста по большинству.

Шафранов присоединился к команде перед отъездом в Москву. Вместе с командой тренер успел провести всего одну тренировку и пообщаться с игроками по видеосвязи. За такой короткий отрезок времени невозможно внести кардинальные изменения, однако эффект новизны сработал.

«Ак Барс» с Шафрановым реализовали первую же попытку розыгрыша «лишнего». Никита Лямкин бросил с синей линии, а Кирилл Семенов подправил шайбу в ворота, сравняв счет — 2:2. Результативной стала и третья попытка «барсов»: Александр Барабанов оказался перед вратарем и четко попал в «девятку» — 3:2. Шайба стала победной. После игры журналисты долго пытали игроков, пытаясь узнать, что именно поменял Шафранов. Самый точный ответ дал Владимир Алистров, который не стал скрывать и выдал «базу».

— Нам не говорили, чтобы мы только бросали. Наоборот, попробовали новые разыгровки. Но когда команда выходит играть в большинстве, нужно бросать и угрожать воротам, — сказал Алистров.

взято с сайта ak-bars.ru

Нынешний «Ак Барс» не развалился после двух шайб

Несмотря на трехматчевую победную серию, многие скептически отнеслись к выигрышам над «Амуром» и «Барысом». Некоторые не скрывали, что ждут поражения от «Ак Барса» в матче с ЦСКА, к тому же армейцы будут мотивированы из-за поражения от московского «Динамо» (3:4Б). Команда Игоря Никитина ударно начала встречу с «бело-голубыми», забив трижды уже в первом периоде, но затем упустила нить игры. Такой статусный соперник должен был стать проверкой сил «барсов».

ЦСКА снова повторил сценарий старта игры с «Динамо». Армейцы забили уже на первых минутах, реализовав удаление Семенова. Но «Ак Барс» правильно отреагировал на пропущенный гол и усилиями Митчелла Миллера сравнял результат на табло. Гости могли легко выйти вперед, только вот судьи усмотрели грубость со стороны Михаила Фисенко и оставили казанцев в меньшинстве на целых четыре минуты. ЦСКА наказал «барсов», но использовал для этого практически все выданное на двойной штраф время.

взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» образца начала сезона, возможно, развалился бы после двух голов соперника в первом периоде. А сейчас команда продолжила делать свою работу и дважды сравняла счет. Перелом случился во втором периоде, когда армейцы продолжили удаляться, а «барсы» сыграли дисциплинированно без удалений. В третьем периоде оборона гостей наглухо закрыла нападающих ЦСКА.

— Больше 30 заблокированных бросков мы сегодня сделали. Это очень хороший показатель самоотверженности. Но есть моменты, которые разрушают всю эту химию, которая дает импульс. Поэтому такой результат. При счете 2:2 у нас были хорошие моменты, но допустили ошибки, которые нельзя делать в концовке периода. В третьем у Казани была организованная оборона, не так-то просто взломать, — похвалил «барсов» тренер ЦСКА Никитин.

Ищите проблему в другом месте

Гатиятулину на пресс-конференции намекнули на якобы случайность победы над ЦСКА. Тренеру такое не понравилось, и он ответил стихами, процитировав Евгения Евтушенко.

— Вы хотите сказать, что нам повезло? Я уже говорил, что время безусловных лидеров прошло. Потолок зарплат поменял все, вы же видите, какие результаты бывают в Лиге. Евгений Евтушенко написал однажды: «Не надо бояться тяжелой задачи, нужно бояться дешевой удачи». Нам каждая победа дается за счет самоотдачи и характера, мы не говорим о везении, все приходит через работу, — сказал Гатиятулин.

взято с сайта ak-bars.ru

Хлесткий ответ тренера понять можно. Гатиятулин продолжает совершенствовать игру команды, сумев выправить непростую ситуацию, в которую попала команда на старте сезона. Его тренерскому штабу пришлось наверстывать упущенное из-за отсутствия новичков в предсезонке. Только в октябре Гатиятулин начал внедрять тот хоккей, который стремился поставить команде летом.

Прямо сейчас «Ак Барс» идет с серией из шести побед в семи матчах, но скептики продолжают ковыряться и говорить про отставку. Может, пора уже посмотреть в другую сторону в поиске виноватых? Явно не Гатиятулин виноват, что вовремя не получил требуемых игроков, однако про это предпочитают не вспоминать.

взято с сайта ak-bars.ru

ЦСКА — «Ак Барс» — 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)
Голы:
1:0 — Рой (Полтапов, Спронг, 02:01, 5х4);
1:1 — Миллер (07:12);
2:1 — Бучельников (Зернов, Коваленко, 14:27, 5х4);
2:2 — Семенов (Лямкин, Галимов, 17:01, 5х4);
2:3 — Барабанов (Миллер, Денисенко, 39:07, 5х4).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 14 октября в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в 17:00 по московскому времени. «Зеленое дерби» в нынешнем состоянии уфимцев обязано стать легкой добычей для казанских «барсов». Впрочем, скептики все равно найдут к чему придраться к Гатиятулину и его победной серии с «Ак Барсом».

Зульфат Шафигуллин

