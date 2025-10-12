Секреты большинства Шафранова и «летний» хоккей Гатиятулина: как «Ак Барс» обыграл ЦСКА

Казанские «барсы» продолжают октябрьскую победную серию

«Ак Барс» переиграл в Москве ЦСКА со счетом 3:2 и продолжил победную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина укрепилась на пятой строчке Восточной конференции, одержав четыре победы подряд в чемпионате. При этом в семи последних матчах казанцы проиграли лишь однажды. Как «Ак Барсу» удалось выйти из сентябрьского пике — в материале «Реального времени».

Работа Шафранова уже дает результат?

«Ак Барс» после домашней серии сменил тренера по большинству. Вместо Алексея Тертышного в тренерский штаб Гатиятулина вошел Константин Шафранов. У нового тренера казанцев есть статус одного из лучших в Лиге по этому компоненту. Пару сезонов назад он с омским «Авангардом» выиграл Кубок Гагарина, после этого его переманили в Санкт-Петербург, где специалист помогал Роману Ротенбергу.

Замена Тертышного напрашивалась. По реализации большинства «Ак Барс» шел внизу таблицы, используя всего 11,1% попыток. Гатиятулин долго бился за своего помощника, но в итоге сдался. Тем более был высокий риск того, что другие команды перехватят на рынке свободных тренеров чуть ли не единственного классного специалиста по большинству.

Шафранов присоединился к команде перед отъездом в Москву. Вместе с командой тренер успел провести всего одну тренировку и пообщаться с игроками по видеосвязи. За такой короткий отрезок времени невозможно внести кардинальные изменения, однако эффект новизны сработал.

«Ак Барс» с Шафрановым реализовали первую же попытку розыгрыша «лишнего». Никита Лямкин бросил с синей линии, а Кирилл Семенов подправил шайбу в ворота, сравняв счет — 2:2. Результативной стала и третья попытка «барсов»: Александр Барабанов оказался перед вратарем и четко попал в «девятку» — 3:2. Шайба стала победной. После игры журналисты долго пытали игроков, пытаясь узнать, что именно поменял Шафранов. Самый точный ответ дал Владимир Алистров, который не стал скрывать и выдал «базу».

— Нам не говорили, чтобы мы только бросали. Наоборот, попробовали новые разыгровки. Но когда команда выходит играть в большинстве, нужно бросать и угрожать воротам, — сказал Алистров.

Нынешний «Ак Барс» не развалился после двух шайб

Несмотря на трехматчевую победную серию, многие скептически отнеслись к выигрышам над «Амуром» и «Барысом». Некоторые не скрывали, что ждут поражения от «Ак Барса» в матче с ЦСКА, к тому же армейцы будут мотивированы из-за поражения от московского «Динамо» (3:4Б). Команда Игоря Никитина ударно начала встречу с «бело-голубыми», забив трижды уже в первом периоде, но затем упустила нить игры. Такой статусный соперник должен был стать проверкой сил «барсов».

ЦСКА снова повторил сценарий старта игры с «Динамо». Армейцы забили уже на первых минутах, реализовав удаление Семенова. Но «Ак Барс» правильно отреагировал на пропущенный гол и усилиями Митчелла Миллера сравнял результат на табло. Гости могли легко выйти вперед, только вот судьи усмотрели грубость со стороны Михаила Фисенко и оставили казанцев в меньшинстве на целых четыре минуты. ЦСКА наказал «барсов», но использовал для этого практически все выданное на двойной штраф время.

«Ак Барс» образца начала сезона, возможно, развалился бы после двух голов соперника в первом периоде. А сейчас команда продолжила делать свою работу и дважды сравняла счет. Перелом случился во втором периоде, когда армейцы продолжили удаляться, а «барсы» сыграли дисциплинированно без удалений. В третьем периоде оборона гостей наглухо закрыла нападающих ЦСКА.

— Больше 30 заблокированных бросков мы сегодня сделали. Это очень хороший показатель самоотверженности. Но есть моменты, которые разрушают всю эту химию, которая дает импульс. Поэтому такой результат. При счете 2:2 у нас были хорошие моменты, но допустили ошибки, которые нельзя делать в концовке периода. В третьем у Казани была организованная оборона, не так-то просто взломать, — похвалил «барсов» тренер ЦСКА Никитин.

Ищите проблему в другом месте

Гатиятулину на пресс-конференции намекнули на якобы случайность победы над ЦСКА. Тренеру такое не понравилось, и он ответил стихами, процитировав Евгения Евтушенко.

— Вы хотите сказать, что нам повезло? Я уже говорил, что время безусловных лидеров прошло. Потолок зарплат поменял все, вы же видите, какие результаты бывают в Лиге. Евгений Евтушенко написал однажды: «Не надо бояться тяжелой задачи, нужно бояться дешевой удачи». Нам каждая победа дается за счет самоотдачи и характера, мы не говорим о везении, все приходит через работу, — сказал Гатиятулин.

Хлесткий ответ тренера понять можно. Гатиятулин продолжает совершенствовать игру команды, сумев выправить непростую ситуацию, в которую попала команда на старте сезона. Его тренерскому штабу пришлось наверстывать упущенное из-за отсутствия новичков в предсезонке. Только в октябре Гатиятулин начал внедрять тот хоккей, который стремился поставить команде летом.

Прямо сейчас «Ак Барс» идет с серией из шести побед в семи матчах, но скептики продолжают ковыряться и говорить про отставку. Может, пора уже посмотреть в другую сторону в поиске виноватых? Явно не Гатиятулин виноват, что вовремя не получил требуемых игроков, однако про это предпочитают не вспоминать.

ЦСКА — «Ак Барс» — 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Голы:

1:0 — Рой (Полтапов, Спронг, 02:01, 5х4);

1:1 — Миллер (07:12);

2:1 — Бучельников (Зернов, Коваленко, 14:27, 5х4);

2:2 — Семенов (Лямкин, Галимов, 17:01, 5х4);

2:3 — Барабанов (Миллер, Денисенко, 39:07, 5х4).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 14 октября в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в 17:00 по московскому времени. «Зеленое дерби» в нынешнем состоянии уфимцев обязано стать легкой добычей для казанских «барсов». Впрочем, скептики все равно найдут к чему придраться к Гатиятулину и его победной серии с «Ак Барсом».