«Стрела-Ак Барс» впервые стала чемпионом России по регби

С финалистом «Динамо» команда еще встретится

Мы - чемпионы! . Фото: Артем Дергунов

В России определился новый чемпион по регби. В главном матче на казанском стадионе «Тулпар» встретились «Стрела-Ак Барс» и московское «Динамо». В финале, насыщенном самыми разными событиями, победу со счетом 32:30 одержала казанская команда, впервые в своей истории выигравшая национальный чемпионат. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Десятый матч — он важный самый

Два нынешних финалиста «Стрела-Ак Барс» и «Динамо» исчезали и возрождались. Казанцы с 1991 по 2008 год играли в регбилиг, то есть регби-13. В 2008 году прекратили существование в первый раз в невеселой компании вместе с баскетбольной и волейбольной женскими командами, гандболом и мини-футболом. Динамовцы к этому времени только возродились, после того, как в далеком 1973-м прекратили существование по решению руководства спортивного общества.

После 2008-го пути-дорожки стрелков и динамовцев не пересекались долгих 13 лет до осени 2021-го. И встреча эта завершилась сенсационным поражением казанцев — 21:48, которые на тот момент еще носили девичью фамилию казанской команды «Стрела». Наставник Джей Пи Нил в интервью корреспонденту «Реального времени» сетовал, что это «комплекс причин». Одна из опасностей встречи с командой из нижней части турнирной таблицы состоит в недооценке противника. Сколько ни говори о важности любого матча, в подкорке будет сидеть то, что твой следующий соперник — аутсайдер. В той игре была получена красная карточка на пятой минуте, и это удаление еще надломило команду. «Мы пытались вернуться к своей игре, но каждый из членов команды пытался сделать чуть больше, чем должен, в связи с этим возникала суета», — пояснял тренер.

Джей Пи Нил и Алексей Песошин: «Мы — чемпионы». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Та победа динамовцев оставила приятное воспоминание у нынешнего стрелка Максима Шевцова. На финал тренерский штаб казанцев оставил его в запасе. Увы, казанцы не могли рассчитывать на дисквалифицированных братьев Магомеда и Шамиля Давудовых, травмированных Дамеона Вентера, Романа Рощина и вынужденного завершить карьеру Алексея Бурдина. Кстати, Рощин был травмирован год назад как раз в поединке против «Динамо», правда, это было в чемпионате по семерке. Тем не менее состав казанцев на игру выглядел сильнее как на старте, так и по запасным. На лавку к казанцам вернулся и новичок нынешнего сезона молдаванин Александру Колев, отбывший трехнедельную дисквалификацию. Кстати, также ранее поигравший за динамовскую команду. Где тоже было два бывших стрелка — Дмитрий Пархоменко и южноафриканец Гюнтер ван Вуурен, получивший российское гражданство.

Мы хотим победы

Помимо поигравших в «Стреле» динамовцев, конечно же, необходимо упомянуть об уроженце Казани Михаиле Панкратове. Он, как и капитан казанской команды Герман Давыдов, воспитанник местного тренера Павла Калашкина, который сейчас восстанавливается после ранения.

Не забывая о героях СВО, необходимо отметить и героев спортивного финала. Уже со старта казанцы занесли и реализовали красивейшую попытку. Проводя параллели с футболом, это все равно, что команда забила бы после многоходовой атаки с большим количеством пасов, завершая атаку ударом через себя. В конкретном случае казанцы выиграли коридор, после чего провели давление веером, если так можно охарактеризовать передвижение справа налево, а завершение атаки было великолепным. Деон Карстенс подхватил мяч и ногой сделал передачу на правый фланг. Там Омари Гриняев выиграл мяч в борьбе с Лейтоном Экстиным и занес попытку. В совокупности все выглядело блестяще, как и реализация Кобуса Мараиса — 7:0.

В тесноте, да не в обиде: мы — чемпионы. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Гриняев, после предыдущей игры «попавший на деньги», получив штраф, показал трибунам некий жест, который можно охарактеризовать как «всем шампанского», заменив шипучий напиток на кофе. Вспоминая, что Гриняев в прошлом играл мини-футбольным вратарем, то однозначно назовем Омари вторым на данный момент голкипером в миньке после местного воспитанника, ставшего в прошлом сезоне чемпионом России в составе московской команды КПРФ.

Кстати, необходимо отметить казанских болельщиков, которые пришли на стадион «Тулпар», скупив все билеты. Болельщики стали 16-м по счету игроком Казани в это дождливое и промозглое утро, а вот для москвичей 16-м в прямом смысле стал арбитр Артур Каптюх. Сразу, после попытки казанцев, они пытались выйти со своей половины площадки с помощью удара ноги, но мяч угодил в локоть Каптюха. Судья назначил схватку, проигранную казанцами, был назначен штрафной, реализованный динамовцем, Эдуардом Фуше.

Главный неудачник первого тайма Лейтон Экстина

Казанцы ответили своим штрафным, реализованным Мараисом за нарушение на Германе Давыдове — 10:3. Москвичи снова реализовали штрафной после попадания Фуше. И то, как он пробивал штрафной, демонстрировало, насколько сложно играть регбистам обеих команд. Дождь сделал мяч мокрым и выскальзывающим из рук, а ветер пытался сдуть мяч с подставки, в итоге динамовцу Болдуину Хансену пришлось поддерживать его при ударе Фуше. Иными словами, при первом штрафном Фуше невольно помог Каптюх, а при втором это уже намеренно делал Хансен.

Герман Давыдов, Алексей Песошин, Рамиль Валиуллин. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В следующем результативном эпизоде он ошибся, поскольку в моменте приема мяча столкнулся с Экстином. Сам эпизод начался с того, что Кобус Мараис подвесил свечу, и два динамовских южноафриканца помешали друг другу, невольно помогли тем Герману Давыдову. Капитан казанской команды поймал мяч и занес — 15:6, поскольку Мараис эту попытку уже с противоположного фланга не смог реализовать. Воспитанник казанской «Энергии» Давыдов после заноса попытки показал другой жест, в отличие от Гриняева. Сердце в сторону трибун, возможно, одной-единственной или, возможно, всем местным болельщикам, потому что «Это Родина моя! Всех люблю на свете я!» Дело в том, что в родной Казани Давыдов уже выигрывал медальные матчи, но это была игра за бронзу 2022 года, когда Герман играл в составе команды «ВВА-Подмосковье». Не зря Джей Пи Нил в первом своем интервью «Реальному времени» говорил, что готов заплатить любые свои деньги, чтобы вернуть Германа в родные казанские пенаты.



Увы, динамовцы в конце первого тайма потеряли Лейтона Экстина из-за травмы ноги. Один из самых ярких игроков динамовской команды провел не самый лучший матч и ушел с поля, уже не имея возможности реабилитироваться. Но, конечно, не на южноафриканца должны сетовать фанаты динамовской команды, а неточные коридоры, когда со своего вывода москвичи, согласно статистике, сумели овладеть только одним мячом из шести. У Казани было четыре удачных вывода из пяти, что вполне приемлемо при данных условиях, которые ухудшались с каждой прошедшей минутой игры.

Победа «Стрелы»

Начало второго тайма снова было за казанцами, когда три очка были заработаны дроп-голом, пробитым Давыдовым. Его одноклубник Эдди Людик ударом ноги отправил мяч в зачетку динамовцев, которые ввели регбийный снаряд в поле, и где-то с середины площадки капитан стрелков забил не самый простой мяч — 18:6. Трехзначное преимущество в начале второго тайма, когда хозяева поля могли рассчитывать на очевидную разницу в классе запасных игроков, что еще надо для того, чтобы завоевать первое чемпионство?

Празднуем вместе с болельщиками. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Надо дисциплинированно сыграть и подружиться с удачей. А вот с этим у казанцев были проблемы. Причем объяснение этим проблемам стоит искать даже не в игровой грубости, которую стрелки сократили до минимума, а в чрезмерном желании победить. Но к этому игровому фактору мы еще вернемся, а пока расскажем, что динамовцы максимально приблизились к «Стреле», после реализованных попыток и забитого штрафного — 18:16.

Этот дроп-гол стал победным для казанцев, несмотря на то, что обе команды продолжали набирать очки. Но практически все они были результатом ошибок одной команды, реализованной другой. По истечении часа игры ошиблись динамовцы, находясь в пяти метрах от зачетки стрелков. Но тут Йохан Тромп перехватил мяч, пробежал почти через все поле, после чего, хотя и не без приключений, мяч заземлил Деон Карстенс. Странно, что Деона даже не номинировали на традиционной опрос по поводу лучшего игрока матча, хотя блестящий пас, оказавшийся результативным, плюс попытка давали право на это.

Четыре удаления, две технических попытки

Описывание приключений во время результативной атаки заняло бы целый абзац, поэтому просто констатируем, что Казань оторвалась на девять очков — 25:16. Комментаторы игры поспешили заявить, что исход игры решен, но всерьез ошиблись, как и ряд участников финала. После одного из динамовцев результативную ошибку совершил Тромп, пытавшийся выбить мяч, сблокированный Максимом Хильчуком. Тяжесть ошибки Йохана усугубило, что эпизод завершился технической попыткой «Динамо» и 10-минутным удалением Давыдова, попытавшегося героически спасти свою команду. На кону золото — 25:23, начинай практически сначала за него бороться, поскольку исход матча мог перевернуть один точный штрафной динамовцев, чей бомбардир Фуше в этот день практически не промахивался, в отличие от Мараиса, не забившего и реализацию, и штрафной.



Кровь на лбу, дочка на руках. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Уязвленный Тромп и реализовавший на тот момент 50 процентов ударов Мараис на двоих занесли и реализовали последнюю попытку казанцев — 32:23, после этого комментаторы снова повели речь о том, что это была поставлена точка в игре, конец интриги, и такой ошибки, как было со штрафной попыткой, уже не будет. Но в этот день победа получилась не логической, а выстраданной. Она напомнила выигрыш Суперкубка России, который неделю назад покорился ватерпольному «КОС-Синтезу», устроившему себе проблем при счете 9:7 и собственном владении игры. В данном контексте казанские регбисты опровергли ожидания комментаторов, превратив точку в игре в многоточие, конец игры — в «продолжение следует» и вторую штрафную попытку с удалением Антона Дроздова. Счет снова сократился до минимального — 32:30, и что любопытно, динамовцам стало везти с того момента, как поле покинул невезучий в этот день Экстин.

Четыре удаления, два штрафных, игра в концовке при составах 13 против 15, казалось, что медведь, чья голова инкрустирована в щит (именно так выглядит трофей, который преподносят команде-чемпиону), смеется в голос. Правила регби, предусматривающие продолжение игры даже после окончания игровых 80 минут, пожирали нервные клетки всех стрелков и их болельщиков. Две минуты чаша весов колебалась, выбирая на чью сторону ей качнуться в итоге, пока Виталий Живатов не выкрал мяч у москвичей, и не отдал его Омари Гриняеву. Он, начав матч с попытки, закончил его ударом в плаксивое небо Казани, фиксируя первое чемпионство «Стрелы-Ак Барса». После удара на спину Живатова прыгнул практически каждый стрелок, понимая, что Виталий украл чемпионский мяч. Как бы ни закончилась игра, ее исход дарил много красивых мотивирующих историй. И историю Максима Шевцова, блеснувшего в «Динамо», а летевшего к чемпионству в составе «Стрелы-Ак Барс». И историю Максима Берцова, проделавшего с бело-голубыми долгий путь от дебютанта Высшей лиги до финалиста Суперлиги. Но в этом негласном противостоянии двух Максимов победил тот, казанский.

Казань выстрадала эту победу

Интересно, что эта победа как кешбэк директору клуба Рамилю Валиуллину, который в 2014 году наблюдал, как умирает его «Стрела-Агро», предыдущая регбийная команда Казани. Эта победа — вознаграждение замдиректора Альфреду Хисамову, одному из мощнейших спортивных менеджеров республики, никогда не унывающему, даже в момент, когда казалось, что казанская регбийная команда умрет в третий раз. Эта победа как бальзам на душу Дмитрия Хрисанова, который три года подряд переживает, что его родная гандбольная команда не может подняться в Суперлигу, а ранее умирала, когда он был юниором «КАИ-Зиланта». Эта победа — первая в долгой спортивной истории руководителя медицинского штаба Дмитрия Цурикова. Парадоксально, но в свои 45 лет он самый возрастной в административном штабе. У него тоже есть спортивная похоронка, поскольку прекратила существование его прежняя команда — мини-футбольный «Ядран».

Победный щит в руках казанцев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эта победа — великая заслуга Джей Пи Нила, уже седьмой год работающего в Казани и пережившего с командой и взлеты, и падения, и все то, что мы описали в контексте работы Хисамова. А вот тут мы можем говорить об абсолютно лучшей связке тренера и спортивного директора в нынешней Казани — столице чемпионов. Победа как признание заслуг Павла Калашкина, который мог видеть, как за золото бьются два его ученика. Пожелаем здоровья Павлу Александровичу, Алексею Бурдину, Роману Рощину. И победа как вишенка размером с торт для президента клуба Алексея Валерьевича Песошина, выросшего в системе подготовки казанского регбийного клуба. Перед финалом он принял участие в передаче спортивной экипировки более чем двум тысячам юных татарстанских хоккеистов. Было бы несправедливо, если бы высшие силы отвернулись от его команды в решающие моменты финала.

Нынешний сезон в российском регби уже вошел в историю. В 2004 году в последний раз в финале Кубка России не было красноярских команд. В 2008 году в последний раз финал чемпионата страны разыгрывали без них же. Надо внести в эту летопись еще одну строку, связанную с победой регбистов «Стрелы-Ак Барса» в чемпионате страны по регби-7, подопечным Рамиля Юсупова, который в период очередной реинкарнации казанского регби превратился из ветерана «Стрелы» в молодого тренера «Стрелы-Ак Барс». Пенза и динамовцы сделают все, чтобы 2025 год российского регби не был окрашен исключительно в казанские цвета, цвета команды, уже выигравшей Суперкубок, Кубок России, чемпионат страны.

А что сказать бело-голубым? Мы обязательно встретимся, ведь впереди семерка. Но не все регбисты играют в регби-7, поэтому там, куда они уходят, весна. И Суперкубок 2026 года с участием наших команд.



